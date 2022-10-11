公園遊戲場合格備查大限將屆 台中97%全國居冠達544處

台中市公園附設兒童遊戲場有561處，建設局指出全國數量最多，市府已花14億改善544處遊戲場，完成安全檢測，改善數量是全國最多，合格備查率已達97.3%，遠高其他各縣市平均備查率67.3%，朝今年10月底合格備查率100%的目標邁進。

衛生福利部「兒童遊戲場設施安全管理規範」，2017年1月25日前設置的設施，應在2023年1月24日前完成改善。

台中市議員黃健豪則砲打中央，指衛福部修改兒童遊戲場設施規範，要求各縣市明年1月24日前得完成備查，今年8 月卻遭監察院糾正，指未考慮地方檢驗量能，中央一紙公文就要求地方在期限內達標，不管專業廠商、人力是否足夠，且重重設限讓遊具變得無聊。

台中市建設局長陳大田說，市長盧秀燕上任時，台中市公園遊戲場合格備查率僅5.2%，盧市府2019年起推動「台中美樂地計畫（Taichung Melody）」，成立專案執行小組，積極改善遊戲場設施，盼孩童玩得盡興又安全，達到最基本的要求。

陳大田說，市府目前已打造131座共融公園，將建置更多大型特色公園，以一區一特色為目標。北屯區兒童公園、后里區森林公園、太平區921公園、南屯區豐富公園、梧棲區漁寮公園等陸續改造中，太平區馬卡龍公園10月底也將完工，與市民見面。

建設局指出，老舊公園的改造往往受限空間場域，要在符合安全標準下，兼顧遊具設施加趣味性及豐富性，過程中除與地方意見交流，另邀請民間團體參與，包括台灣身心障礙兒童權利促進會、還我特色公園行動聯盟、台中遊戲場許願池、兒少友善空間促進協會等，交換意見優化遊戲場域。