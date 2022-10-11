中捷文心森林站廁所循環除菌 櫥窗設計每季換主題

台中捷運公司與知名企業ALASKA阿拉斯加合作，在捷運文心森林公園站的男女廁所打造循環除菌環境，市府推薦為台中市最具代表性的優質公廁參加全國評比。台中捷運董事長林志盈表示，中捷落實大眾運輸企業的社會責任，部署疫後公共衛生環境，讓乘客安心。

林志盈說，中捷在熱門親子車站文心森林公園站，與台中在地企業ALASKA阿拉斯加集團，在男女廁所裝設除菌節能循環扇，透過阿拉斯加獨家Plasma淨化離子技術，徹底分解PM2.5、細菌、黴菌、異味等有害物質，如廁環境更清新健康。

中捷公司說明，中捷融合文心森林公園的特色，將植感美學帶入站內公廁場域，森林系主題結合櫥窗概念，每季進行主題更換，獲市府環保局「公廁特優場所認證」，將代表台中市參加全國比賽。