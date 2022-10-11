國慶後搶吉祥數 台中豐原監理站今開標「鐵支」6、8、9最熱門
國慶後搶標吉祥車牌！台中市豐原監理站今天中午12點將舉辦汽、機車車牌網路公開競標作業。車牌號碼如同車子的名字，有些車主願為愛車競標特殊車牌號碼，監理站分析，數字6、8、9最熱門，尤其「8888」競標價格最高，該站曾創下汽車以30萬元決標紀錄，這次將釋出機車牌照號碼全數相同的「鐵支」1級號牌，吸引不少買家摩拳擦掌。
今(11日)天中午12點起至13日下午1點止，豐原監理站將辦理網路公開競標作業，首次標售普通重型機車號牌NVE-（0001至9999）及第二次標售1、2級流標號牌自用小客貨車BRR-（1133至5678）(計5面)、電動普通輕型機車號牌EWH-（6666至6699）(計4面)、EWK-（6666至6699）(計4面)。
根據豐原豐原監理站統計，熱門車牌數字依序為數字8、6、9，尤其國人喜歡諧音代表發財的「8888」，該站創下最高得標價格為汽車牌照30萬元紀錄，競標過程相當踴躍，監理站人員也相當謹慎。
其次，諧音順順順的「6666」、健康長久的「9999」也深受車迷喜愛，無論汽、機車得標價格，決標價碼均萬元起跳。
熱門數字還有代表「雙雙對對」的雙疊數字，例如：1122、2233、2288、6688、8899等；「一帆風順」的5678、6789順序數字，好記又好看。
最後，是與車主個人相關的「數字密碼」，有些人喜歡數字520(諧音我愛你)、生日或值得紀念的日期，都是車主參與競標的動機。
監理站人員指出，英文字母是依字軌推出，之前曾有「BMW」字軌，因與知名品牌名稱相同，造成競標轟動，相當踴躍。這次豐原監理站配得字軌為：NVE、BRR、EWH與EWK，喜愛的車主可稍加留意。
豐原監理站站長黃建興提醒，有意參加競標的民眾，請備妥自然人憑證IC卡及晶片讀卡機，加入「監理服務網」會員後，可線上參與競標。
參與網路競標作業，為保障消費者權益，投標前請先閱讀投標須知及流程等說明，詳細資料公布於「監理服務網-選號標牌」專區內。任何疑問，請於上班時間電洽豐原監理站第一股江先生，電話：04-25274229分機120。
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