聯合婚禮縣長證婚 王惠美：彰化補助多 新人至少生3個

彰化縣政府也在國慶日於永靖鄉成美文化園區舉辦聯合婚禮，彰化縣長王惠美為32對新人證婚，祝福新人「成雙成對，永浴愛河」，也祝新人早生貴子，彰化縣提供全國最高生育補助 3 萬元，還有育兒津貼第1胎每月5000元起跳，第2胎6000元，第3胎以上每月7000元，她笑說「所以大家至少要生3個」。

王惠美說，為讓青年安心成家，縣府預計今年前完成3處公設民營托嬰中心，未來逐步達成公設民營托嬰中心15處，針對孩童的教育、養育，在縣議會議長謝典林及議員們的支持下，民眾逐年有更好福祉。

縣府今天也為每對新人準備了32吋液晶電視大禮，還有彰化縣議會、彰化縣農會、彰化區漁會等許多單位和企業為新人提供豐富的成婚禮品，並摸彩抽出家庭劇院組、最新款的ipad、萬元禮券及成美園區的萬元桌餐，祝福新人們幸福成家。

王惠美說，縣府利用雙十國慶舉辦「彰化縣聯合婚禮」，特別選在有「台版兼六園」美譽的「成美文化園」舉行，風光明媚，園區內有550歲的紫檀、220歲的日本黑松，更是鎮園之寶，希望32對新人都能百年好合、早生貴子。

永靖鄉長詹木根說，感謝王縣長能夠把聯合婚禮活動移師到永靖成美園區來辦理，相信在王縣長及現場來賓祝福下，日後的婚姻生活一定美滿幸福。

成美文化園區總顧問陳慶浩說，祝福新人早生貴子，大家一起努力，讓彰化未來充滿希望，為加碼回饋新人，日後只要是在成美園區辦理周歲禮，一律享有八折優惠。