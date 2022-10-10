慶祝國慶日 南投「千人擂茶」擺桌12道國旗光芒

南投世界茶業博覽會今邁入第3天，經典活動「千人擂茶」也於今天下午登場，循往例在國慶日當天，在中興大操場將100張紅色圓桌排出12條線，象徵「國旗12道光芒」，供上千人圍桌體驗客家擂茶文化，場面壯觀。

縣府指出，今年茶博會以「壺裡好茶」為主題，舉辦規模是歷年之最，自8日開幕後，3天活動預估已有約15萬人次造訪，而在今下午在中興大操場登場的「千人擂茶」，今年是由水里農會承辦，吸引上千人齊聚一堂體驗擂茶。

而為因應國慶日，擂茶現場循往例，使用100張紅色圓桌，排出12條直線象徵「國旗12道光芒」，讓千人齊聚中興新村大操場上，同心協力輪流擂茶，體驗客庄擂茶樂趣，縣長林明溱也上台示範擂茶流程，氣氛歡樂，但場面壯觀。

林明溱說，擂茶是客庄中具代表性的文化，依序將茶葉、花生、芝麻、玄米等材料倒進擂缽，並以擂棍研磨成粉，倒入熱水攪拌均勻後就能開喝，過程有趣，也因此讓「千人擂茶」成為茶博會的經典活動之一，每年開放報名就額滿。