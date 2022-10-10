台中七期百貨周年慶塞車噩夢有解方 交通局祭停車優惠

台中市七期兩大百貨公司，周年慶停車加塞車連年噩夢，市府交通局今年祭出停車優惠，引導車流到300公尺外的市政公園地下停車場。兩大措施，包括國慶連假中午12點到1點進場全天免費停車；另與百貨業者合作，消費折抵停車費，不限金額抵1小時，500元再抵1小時，最高可折抵7小時。交通局表示國慶連假已奏效。

台中市7期商圈密集，最近又碰上百貨周年慶，等停車造成大塞車，消費者叫苦連天，但消費者通常寧可排隊進百貨停車場，也不肯走300公尺到附近的市政地下停車場，因此交通局祭出優惠紓導車流，避免在百貨周邊交通又打結。

交通局指出，國慶連假試辦中午12點到下午1點列為「特定時段」，進場停車當日就免費，這項措施奏效，交通局停管處表示，10月8到10日國慶連假，剛好碰上百貨公司周年慶，民眾因優惠措施提高到市政停車場的意願。明天將開會研議，是否擇期再辦免費方案。

另交通局與兩大百貨業者合作，周年慶期間，不限金額可折抵1小時停車費，500元再折抵1小時，最高折抵7小時，透過優惠方式，避免苦等停車位，讓道路恢復順暢。交通局另設置5處停車動態資訊導引面板，隨時告示停車資訊，結合「台中交通網 APP」，可查詢即時剩餘車位、停車費率等。