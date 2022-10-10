快訊

三星駐烏克蘭總部遭飛彈波及 濃煙吞噬大樓畫面瘋傳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中七期百貨周年慶塞車噩夢有解方 交通局祭停車優惠

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市交通局為解決百貨周年慶停車噩夢，與業者合作，祭出附近停車優惠。交通局表示，國慶連假已見有效紓解停車潮。圖／交通局提供
台中市交通局為解決百貨周年慶停車噩夢，與業者合作，祭出附近停車優惠。交通局表示，國慶連假已見有效紓解停車潮。圖／交通局提供

台中市七期兩大百貨公司，周年慶停車加塞車連年噩夢，市府交通局今年祭出停車優惠，引導車流到300公尺外的市政公園地下停車場。兩大措施，包括國慶連假中午12點到1點進場全天免費停車；另與百貨業者合作，消費折抵停車費，不限金額抵1小時，500元再抵1小時，最高可折抵7小時。交通局表示國慶連假已奏效。

台中市7期商圈密集，最近又碰上百貨周年慶，等停車造成大塞車，消費者叫苦連天，但消費者通常寧可排隊進百貨停車場，也不肯走300公尺到附近的市政地下停車場，因此交通局祭出優惠紓導車流，避免在百貨周邊交通又打結。

交通局指出，國慶連假試辦中午12點到下午1點列為「特定時段」，進場停車當日就免費，這項措施奏效，交通局停管處表示，10月8到10日國慶連假，剛好碰上百貨公司周年慶，民眾因優惠措施提高到市政停車場的意願。明天將開會研議，是否擇期再辦免費方案。

另交通局與兩大百貨業者合作，周年慶期間，不限金額可折抵1小時停車費，500元再折抵1小時，最高折抵7小時，透過優惠方式，避免苦等停車位，讓道路恢復順暢。交通局另設置5處停車動態資訊導引面板，隨時告示停車資訊，結合「台中交通網 APP」，可查詢即時剩餘車位、停車費率等。

交通局長葉昭甫說，市政公園地下停車場可提供汽車899格與機車400格停車位，停車場例假日全日約有200餘格空位。兩家百貨公司旁的公有惠中停車場新啟用，可提供汽車326格停車位。

距七期百貨約300公尺的市政公園停車場，假日可供停200多個車位。圖／交通局提供
距七期百貨約300公尺的市政公園停車場，假日可供停200多個車位。圖／交通局提供
交通局在百貨周邊有即時停車資訊告示牌，供消費者參考。圖／交通局提供
交通局在百貨周邊有即時停車資訊告示牌，供消費者參考。圖／交通局提供

停車場 周年慶 國慶 連假 塞車 台中市

延伸閱讀

比漾廣場周年慶化妝品3000送400 大家電滿萬送1100

國道客運增停霧峰省議會 國慶連假轉乘國光客運享優惠

中市公車進校園服務 今天起調整5條路線

水湳轉運中心交鋒 綠憂空間不足、藍肯定規劃良好

相關新聞

1個月連3跳...彰化芳苑鄉今凌晨跳電 鄉民要求查明原因

彰化縣芳苑鄉今天凌晨1點多跳電，創下一個月內跳電3次的紀錄，鄉民不知為何跳電總有芳苑鄉，希望台電查出原因並改善。

收假日國一埔鹽路段千萬超跑疑擦撞 幸好車傷人沒傷

今天是雙十節，也是國慶連假的收假日，國一下午1點過後出現北返車潮，國道第三大隊指出，午後埔鹽系統內側車禍有3起追撞車禍，...

台中七期百貨周年慶塞車噩夢有解方 交通局祭停車優惠

台中市七期兩大百貨公司，周年慶停車加塞車連年噩夢，市府交通局今年祭出停車優惠，引導車流到300公尺外的市政公園地下停車場...

連假後疫情恐升溫 南投衛生局籲快打次世代疫苗

南投本土個案今新增525例，累積確診已突破11萬人，國慶連假疫情恐升溫，衛生局呼籲，連假結束後應多加留意自身狀況，而次世...

石岡龍興宮修建落成福宴 盧秀燕祈求食水嵙媽護佑市民

台中市石岡區龍興宮創建於光緒4年，至今已逾百年，內殿屋頂因漏水整修及彩繪，今年8月修繕落成，昨晚舉辦平安福宴，市長盧秀燕...

無損己身且救人 醫大學生拿到18歲最佳成年禮

慈濟基金會推動慈濟骨髓幹細胞中心近29年，從都市深入鄉里，彰化分會埤頭區志工利用雙十連假宣導，有年滿18歲的男大生填寫大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。