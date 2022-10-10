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連假後疫情恐升溫 南投衛生局籲快打次世代疫苗

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
次世代莫德納疫苗11日起擴大開放18歲以上民眾施打，南投縣衛生局呼籲符合資格者應盡速接種。圖／南投縣政府提供
次世代莫德納疫苗11日起擴大開放18歲以上民眾施打，南投縣衛生局呼籲符合資格者應盡速接種。圖／南投縣政府提供

南投本土個案今新增525例，累積確診已突破11萬人，國慶連假疫情恐升溫，衛生局呼籲，連假結束後應多加留意自身狀況，而次世代莫德納疫苗明天起（11日）起擴大開放18歲以上民眾施打，符合資格建議盡速接種，以降低染疫風險。

南投縣衛生局指出，指揮中心今公布南投縣確診人數525例，經統計全縣累計確診人數至今為11萬2336例，今日無死亡個案，累計死亡354人，目前居家隔離人數1405例，今日已解除隔離522例，居家照護人數4444例。

而今天是國慶連假最後一天，衛生局長陳南松提醒，連假結束後，民眾更需注意假期過後所帶來的疫情影響，務必留意自身健康狀況，並落實疫情相關通報明；另，次世代莫德納疫苗明天起擴大施打， 開放18歲以上民眾都能接種疫苗。

但接種疫苗前須注意，與前一劑間隔至少3個月才可接種，若民眾為確診者，可自發病日或確診日（無症狀感染者）起3個月，且無急性症狀後，才能接種 COVID-19 疫苗，例如9月1日是確診日，12月1日之後才可接種COVID-19疫苗。

衛生局則表示，民眾可先撥打電話預約接種，節省排隊等候時間，記得攜帶健保卡以及COVID-19疫苗接種紀錄卡（亦稱黃卡），符合接種資格者應盡速至縣內合約院所進行預約，詳見https://reurl.cc/RX723e，以降低自身染疫風險。

陳南松也再次呼籲，國內疫況未歇，按規定接種COVID-19疫苗能提升保護力，可降低重症和死亡風險，因此建議符合資格就應盡快完整接種疫苗，提升自我免疫力，並持續落實勤洗手、戴口罩、減少群聚防疫措施，降低社區感染風險。

莫德納疫苗 衛生局 南投 國慶 居家照護

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