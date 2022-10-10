1個月連3跳...彰化芳苑鄉今凌晨跳電 鄉民要求查明原因

彰化縣芳苑鄉今天凌晨1點多跳電，創下一個月內跳電3次的紀錄，鄉民不知為何跳電總有芳苑鄉，希望台電查出原因並改善。

芳苑鄉是農業鄉，今天淩晨1點多跳電時絕大多數鄉民已入夢，少數鄉民較晚睡，忽然電燈和戶外路燈全暗，一片漆黑，約10分鐘後復電。

洪姓鄉民表示，以前入冬東北季風大作，沿海電線桿礙子有鹽害問題影響穩定供電，但最近頻頻跳電很不正常，希望台電查明原因，不要每次「偏鄉優先」跳電。

據了解，芳苑鄉今年9月17、30日和今天凌晨跳電，今天最短，大概10分鐘復電，前兩次在中午前、超過10分鐘以上，有鄉民自我解嘲「芳苑忘了用愛發電」，也有鄉民認為氣溫下降民眾用電量也減少，這時候跳電不尋常，應徹底檢修設備。