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李中成立總部領唱國旗歌 盧秀燕：別讓最穩的發生悲劇

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右）與李中聯合競選總部選國慶日成立，盧授旗，呼籲選民票投李中，不要讓最穩的落選了。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕（右）與李中聯合競選總部選國慶日成立，盧授旗，呼籲選民票投李中，不要讓最穩的落選了。記者陳秋雲／攝影

台中市長參選人盧秀燕、國民黨東南區議員參選人李中聯合競選總部成立，逢雙十國慶，李中領唱國旗歌，國旗飄揚，場面熱血。市長盧秀燕說，最近有人說「李中最穩」，但票還沒蓋出來不算數，曾有優質立委選前勝算大卻遭滑鐵廬，前車之鑑。盧特別提醒，不要忘記也要投盧秀燕，以免悲劇發生在她身上。

李中說，從第一次參選以來，不忘初心，都以「禮記」的「禮運大同篇」當參選理念，即「大道之行，天下為公」，很少有人真正把「老有所終、壯有所用、幼有所長」付諸實行，這個道理用在現代就是推動社會福利，照顧青年就業、敢生小孩，市民安居樂業。這次拚連任盼鄉親支持，他一定秉持初衷持續推動社會福利和市政建設，重視少子化問題。

台中市長盧秀燕說，「李中參選幾次我就站台幾次」，李中是她認證最好、最欣賞的民意代表之一，並問現場支持者「李中哪裡好？要說出五個特質」。盧秀燕隨機點名，民眾肯定李中「問政專業、值得信賴、始終如一、服務到位、爭取建設全力以赴」。

盧秀燕說，她和李中夠有交情，4年來兩人持續為了東南區建設不斷奔走，細數合作政績，包括：南門橋重做、長春國民及兒童運動中心啟用、福田二街、五權南一路、東興路打通，國光和建成地下道填平，柳川、綠川整治等。

盧秀燕強調，李中長期在議會教育文化委員會，重視教育。

前市長胡志強說，擔任市長13年，他在議會接受李中監督最服氣，「服」他說的話，「氣」連我也挨罵，但這是李中堅持的問政初心，且他最懂建築、最懂都市計畫，「我走在台中，都想到李中」。

胡志強說，他曾落選對不起大家，讓台中建設停滯，盧秀燕一定要連任，會做的比他更好，現在台中是在轉捩點，這麼好的團隊絕對要再讓盧秀燕連任4年。

立委江啟臣高呼，台中市民需要能守護台中、守護市民的市長，「守護台中票投秀燕，我愛台中票投李中」。立委楊瓊瓔、市議會副議長顏莉敏、前議長林仁德都來為李中加油。

市議會副議長顏莉敏（中）為李中站台，也一鞠躬請大家幫忙拉海線的票。記者陳秋雲／攝影
市議會副議長顏莉敏（中）為李中站台，也一鞠躬請大家幫忙拉海線的票。記者陳秋雲／攝影
台中市前市長胡志強（右一）與立委楊瓊瓔（左一）送包子與粽子給李中，象徵選戰包中。記者陳秋雲／攝影
台中市前市長胡志強（右一）與立委楊瓊瓔（左一）送包子與粽子給李中，象徵選戰包中。記者陳秋雲／攝影
國民黨議員李中成立競選總部，立委江啟臣（右）與李中一起揮棒，象徵在東南區揮出強棒。記者陳秋雲／攝影
國民黨議員李中成立競選總部，立委江啟臣（右）與李中一起揮棒，象徵在東南區揮出強棒。記者陳秋雲／攝影

2022大選 盧秀燕 台中市長

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