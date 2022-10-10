李中成立總部領唱國旗歌 盧秀燕：別讓最穩的發生悲劇

台中市長參選人盧秀燕、國民黨東南區議員參選人李中聯合競選總部成立，逢雙十國慶，李中領唱國旗歌，國旗飄揚，場面熱血。市長盧秀燕說，最近有人說「李中最穩」，但票還沒蓋出來不算數，曾有優質立委選前勝算大卻遭滑鐵廬，前車之鑑。盧特別提醒，不要忘記也要投盧秀燕，以免悲劇發生在她身上。

李中說，從第一次參選以來，不忘初心，都以「禮記」的「禮運大同篇」當參選理念，即「大道之行，天下為公」，很少有人真正把「老有所終、壯有所用、幼有所長」付諸實行，這個道理用在現代就是推動社會福利，照顧青年就業、敢生小孩，市民安居樂業。這次拚連任盼鄉親支持，他一定秉持初衷持續推動社會福利和市政建設，重視少子化問題。

台中市長盧秀燕說，「李中參選幾次我就站台幾次」，李中是她認證最好、最欣賞的民意代表之一，並問現場支持者「李中哪裡好？要說出五個特質」。盧秀燕隨機點名，民眾肯定李中「問政專業、值得信賴、始終如一、服務到位、爭取建設全力以赴」。

盧秀燕說，她和李中夠有交情，4年來兩人持續為了東南區建設不斷奔走，細數合作政績，包括：南門橋重做、長春國民及兒童運動中心啟用、福田二街、五權南一路、東興路打通，國光和建成地下道填平，柳川、綠川整治等。

盧秀燕強調，李中長期在議會教育文化委員會，重視教育。

前市長胡志強說，擔任市長13年，他在議會接受李中監督最服氣，「服」他說的話，「氣」連我也挨罵，但這是李中堅持的問政初心，且他最懂建築、最懂都市計畫，「我走在台中，都想到李中」。

胡志強說，他曾落選對不起大家，讓台中建設停滯，盧秀燕一定要連任，會做的比他更好，現在台中是在轉捩點，這麼好的團隊絕對要再讓盧秀燕連任4年。