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石岡龍興宮修建落成福宴 盧秀燕祈求食水嵙媽護佑市民
台中市石岡區龍興宮創建於光緒4年，至今已逾百年，內殿屋頂因漏水整修及彩繪，今年8月修繕落成，昨晚舉辦平安福宴，市長盧秀燕參拜祈福，感謝廟方長期對市府各項政策的支持，期盼宮廟香火鼎盛，也祈求食水嵙媽繼續庇佑市民平安、市運昌隆。
盧秀燕表示，龍興宮迄今已有144年歷史，主祀天上聖母，俗稱「食水嵙媽」，威靈顯赫、香火鼎盛，長年庇佑石岡及山城地區市民，為當地重要宗教信仰中心，她代表市府到場祝賀，希望香火繼續興旺，成為台中市山城信仰、觀光、教育、文化及休憩重要場所；她也感謝龍興宮主委劉明火帶領宮務幹部，秉持天上聖母慈悲為懷、救世濟民的精神，為地方服務。
盧秀燕提到，市府恢復65歲以上長輩健保補助，9成長輩一個月826元、一年近萬塊的健保費，完全免費，減輕年輕人負擔；另為鼓勵年輕人願生樂養，積極推動「公托公幼倍增」計畫，今年起生育津貼一胎更倍增至2萬元，「生越多、補助越多」，打造更友善、宜居的幸福城市。
中市府民政局說明，石岡龍興宮自創建以來，經歷多次天災，但附近食水嵙、嵙尾、十份、仙塘坪等四庄人畜卻均安，在地民眾有感於神佑，信仰日篤，香火日益鼎盛。宮廟修繕落成後，將提供信眾更好的參拜環境，期望未來繼續庇護市民，發揮穩定人心及安定社會力量。
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