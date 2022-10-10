無損己身且救人 醫大學生拿到18歲最佳成年禮
慈濟基金會推動慈濟骨髓幹細胞中心近29年，從都市深入鄉里，彰化分會埤頭區志工利用雙十連假宣導，有年滿18歲的男大生填寫大愛捐髓卡，也有年輕夫妻填卡用行動支持，讓慈濟志工相當感動看似嘈雜多元社會仍充滿正能量。
「救人無分你我，愛的接力需要繼續交棒下去。」慈濟彰化分會今天表示，希望「捐贈骨髓周邊血幹細胞」這份善與愛的力量能為白血病患帶來更多配對成功機會，救人一命能為捐髓者帶來內心充實與快樂。
慈濟彰化分會埤頭區志工在國慶連假期間積極走上街頭，到超市、全聯、運動公園、捐血車等地點，宣導解說捐贈骨髓周邊血幹細胞可幫病患爭取更多配對者獲得新生，同時也能拯救一個家庭，希望更多有緣人共襄盛舉。
慈濟基金會昨（9日）先在北斗家商禮堂舉辦骨捐建檔活動，有年輕夫妻檔、也有婆婆陪媳婦、姊妹相約及員警執勤任務下班後趕來建檔。彰化縣政府廖姓課員說，她找妹妹一起來，期盼捐髓後有機會配對成功，完成她們姊妹救人一命的願望。
就讀醫學大學公共衛生管理學系一年級王姓學生表示，前年（2020）跟媽媽到二林工商做志工服務，那時她想填卡建檔救人但未滿18歲，無法建檔，前幾天得知國立北斗高級家商禮堂有驗血建檔活動，她一早趕到不但在填卡建檔拔得頭籌也報名加入志工行列，「拿到大愛捐髓卡是我18歲的最佳禮物禮」。
溪州鄉一對年輕夫妻填卡時表示，一年多前他們的女兒被診斷出再生不良性貧血，經常跑醫院輸血，醫師說再這樣下去可能就接受骨髓移植手術，他們意識到問題嚴重性，於是他們上網深入了解關於骨髓移植的事，認為捐贈造血幹細胞非常有意義且不損己身，因此夫妻參與這次驗血建檔，未必能幫到自己女兒，但期盼有機會幫助有緣人。
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