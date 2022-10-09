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南投茶博會千人茶會場面熱鬧 千人擂茶明天登場

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投世界茶業博覽會「千人茶會」今在中興大操場舉行，場面熱鬧，明天將由「千人擂茶」接力登場。圖／南投縣政府提供
南投世界茶業博覽會「千人茶會」今在中興大操場舉行，場面熱鬧，明天將由「千人擂茶」接力登場。圖／南投縣政府提供

南投世界茶業博覽會昨天在中興新村開幕，其中「千人茶會」活動今天下午在中興大操場舉行，吸引各地愛茶人士報名參加，現場設置約350個茶席，安排國樂演奏，逾2000人在午後齊聚品茗，場面熱鬧，明天將由「千人擂茶」接力登場。

縣府指出，今年茶博會因應虎年以「壺裡好茶」為主題，延續舉辦民歌演唱會、千人茶會、千人擂茶、馬拉桑野餐趣等經典活動，新增「歷代茶侍虎滋味」、｢千人封茶」，以及玫瑰花茶館、台灣茶風味館2大主題場館，舉辦規模是歷年之最。

而「千人茶會」今在下午在中興大操場登場，縣長林明溱也親自到場，與現場民眾互動品茗，他表示，「千人茶會」堪稱茶博會焦點之一，今年仍舊吸引許多愛茶民眾參加，逾2000人席地圍繞350個席各具特色的茶席品茶，場面盛大溫馨。

林也提到，去年因疫停辦茶博會，今年又因兩岸及國際情勢影響，茶葉滯銷情況嚴重，所幸今年恢復辦理茶博會，更擴大辦理規模，盼藉此幫助農民行銷茶葉改善經濟；另巧克力咖啡節也投入逾千萬元，整體規模同樣更勝往年，以強化行銷。

縣府則表示，南投世界茶業博覽會」場館、茶攤展售及活動持續至16日，而今天是「千人茶會」，明天下午由「千人擂茶」接力登場，下個周末15日馬拉桑野餐趣、10月16日千人封茶，歡迎民眾到南投喝茶、買茶，喝咖啡、吃巧克力。

南投世界茶業博覽會「千人茶會」今在中興大操場舉行，場面熱鬧，明天將由「千人擂茶」接力登場。圖／南投縣政府提供
南投世界茶業博覽會「千人茶會」今在中興大操場舉行，場面熱鬧，明天將由「千人擂茶」接力登場。圖／南投縣政府提供
南投世界茶業博覽會「千人茶會」今在中興大操場舉行，場面熱鬧，明天將由「千人擂茶」接力登場。圖／南投縣政府提供
南投世界茶業博覽會「千人茶會」今在中興大操場舉行，場面熱鬧，明天將由「千人擂茶」接力登場。圖／南投縣政府提供
南投世界茶業博覽會「千人茶會」今在中興大操場舉行，場面熱鬧，明天將由「千人擂茶」接力登場。圖／南投縣政府提供
南投世界茶業博覽會「千人茶會」今在中興大操場舉行，場面熱鬧，明天將由「千人擂茶」接力登場。圖／南投縣政府提供
南投世界茶業博覽會「千人茶會」今在中興大操場舉行，場面熱鬧，明天將由「千人擂茶」接力登場。圖／南投縣政府提供
南投世界茶業博覽會「千人茶會」今在中興大操場舉行，場面熱鬧，明天將由「千人擂茶」接力登場。圖／南投縣政府提供

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