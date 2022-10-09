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神帽又發威！挪威三鐵好手伊登9度奪冠 順澤宮連假大排長龍
挪威三鐵冠軍好手伊登（Gustav Iden）第九度戴上台灣「順澤宮」神帽奪冠，伊登今天在夏威夷IRONMAN 鐵人三項世界錦標賽中再次拿下冠軍，賽後更說，他一度耽心「陷入這島的魔咒」，但又心想「我的帽子一定比這座島的魔咒更強」，果然證明神帽再次創造驚奇。
彰化縣長王惠美得知「榮譽縣民伊登」再傳捷報，也發文祝賀表示，恭喜伊登以破紀錄的7小時40分24秒成績，於10月8日在夏威夷榮獲IRONMAN 鐵人三項世界錦標賽冠軍暨科林斯盃團體賽7連霸後，伊登再次頭戴順澤宮冠軍帽榮獲世界冠軍，彰化鄉親們真是與有榮焉。
王惠美說，伊登自2019年開始，可說是每戴埔鹽鄉「順澤宮」帽子必奪冠，「彰化以您為榮」，也祝福伊登未來持續獲得好成績，「彰化鄉親們也永遠為您加油！」
伊登參加夏威夷IRONMAN世錦賽（Kona），包括游泳3.8公里、騎車180公里、全馬42.2公里，全長226公里，最後總成績7小時40分24秒也打破大會紀錄，拿下金牌。
此次賽事競爭激烈，男子組前4名都打破大會紀錄，伊登在最後路跑10公里才追過對手，並事後說他耽心「陷入這島的魔咒」，甚至感覺快被吞噬，但他想「他的帽子一定比魔咒更強」，最後終於拿下冠軍。
消息傳回彰化，埔鹽順澤宮總幹事陳守欽說，這是伊登戴「順澤宮」帽參賽的第9冠，感謝他相信玄天上帝帶來的力量，而伊登展現世界第一的實力也讓人感到不可思議，今天正值國慶連假，一早許多民眾就大排長龍來領冠軍帽，上下午各發150頂帽子在一小時就發完，廟方後來加碼到800頂，算是慶祝伊登再次奪冠。
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