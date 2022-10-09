快訊

台灣周染疫率世界No.1「口罩禁令」無用？ 專家詳細說明

FT：美管制對陸晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

國內第四例猴痘！40歲男在美已發病 未等檢驗結果即返台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

神帽又發威！挪威三鐵好手伊登9度奪冠 順澤宮連假大排長龍

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
挪威三鐵冠軍好手伊登第九度戴上台灣「順澤宮」神帽奪冠，今天國慶連假，順澤宮前民眾大排長龍索取冠軍帽。圖／翻攝自順澤宮臉書
挪威三鐵冠軍好手伊登第九度戴上台灣「順澤宮」神帽奪冠，今天國慶連假，順澤宮前民眾大排長龍索取冠軍帽。圖／翻攝自順澤宮臉書

挪威三鐵冠軍好手伊登（Gustav Iden）第九度戴上台灣「順澤宮」神帽奪冠，伊登今天在夏威夷IRONMAN 鐵人三項世界錦標賽中再次拿下冠軍，賽後更說，他一度耽心「陷入這島的魔咒」，但又心想「我的帽子一定比這座島的魔咒更強」，果然證明神帽再次創造驚奇。

彰化縣長王惠美得知「榮譽縣民伊登」再傳捷報，也發文祝賀表示，恭喜伊登以破紀錄的7小時40分24秒成績，於10月8日在夏威夷榮獲IRONMAN 鐵人三項世界錦標賽冠軍暨科林斯盃團體賽7連霸後，伊登再次頭戴順澤宮冠軍帽榮獲世界冠軍，彰化鄉親們真是與有榮焉。

王惠美說，伊登自2019年開始，可說是每戴埔鹽鄉「順澤宮」帽子必奪冠，「彰化以您為榮」，也祝福伊登未來持續獲得好成績，「彰化鄉親們也永遠為您加油！」

伊登參加夏威夷IRONMAN世錦賽（Kona），包括游泳3.8公里、騎車180公里、全馬42.2公里，全長226公里，最後總成績7小時40分24秒也打破大會紀錄，拿下金牌。

此次賽事競爭激烈，男子組前4名都打破大會紀錄，伊登在最後路跑10公里才追過對手，並事後說他耽心「陷入這島的魔咒」，甚至感覺快被吞噬，但他想「他的帽子一定比魔咒更強」，最後終於拿下冠軍。

消息傳回彰化，埔鹽順澤宮總幹事陳守欽說，這是伊登戴「順澤宮」帽參賽的第9冠，感謝他相信玄天上帝帶來的力量，而伊登展現世界第一的實力也讓人感到不可思議，今天正值國慶連假，一早許多民眾就大排長龍來領冠軍帽，上下午各發150頂帽子在一小時就發完，廟方後來加碼到800頂，算是慶祝伊登再次奪冠。

挪威三鐵冠軍好手伊登在夏威夷IRONMAN 鐵人三項世界錦標賽中拿下冠軍，已是他第九度戴上台灣「順澤宮」神帽奪冠。圖／翻攝自伊登IG
挪威三鐵冠軍好手伊登在夏威夷IRONMAN 鐵人三項世界錦標賽中拿下冠軍，已是他第九度戴上台灣「順澤宮」神帽奪冠。圖／翻攝自伊登IG
挪威三鐵冠軍好手伊登第九度戴上台灣「順澤宮」神帽奪冠，今天國慶連假，順澤宮前民眾大排長龍索取冠軍帽。圖／翻攝自順澤宮臉書
挪威三鐵冠軍好手伊登第九度戴上台灣「順澤宮」神帽奪冠，今天國慶連假，順澤宮前民眾大排長龍索取冠軍帽。圖／翻攝自順澤宮臉書

夏威夷

延伸閱讀

就愛竹塘米環鄉馬拉松賽登場 跆拳戰神朱木炎領跑

彰化藍綠參選人國慶連假不放鬆！王惠美固守原住民 黃秀芳搶攻新住民

彰化田尾園藝設計展9天 處處有驚喜集章送盆栽

彰化縣長王惠美頭像被盜設LINE假帳號 急報警澄清

相關新聞

神帽又發威！挪威三鐵好手伊登9度奪冠 順澤宮連假大排長龍

挪威三鐵冠軍好手伊登（Gustav Iden）第九度戴上台灣「順澤宮」神帽奪冠，伊登今天在夏威夷IRONMAN 鐵人三項...

影／台中浩天宮百年古香路徒步北港進香 今清晨熱鬧起駕

台中市梧棲區大庄浩天宮「大庄媽」百年古香路徒步北港朝天宮進香，今天清晨熱鬧起駕，這是百餘年來大肚中堡五十三庄徒步進香盛事...

梨山楓紅蘋果熟 搭公車經合歡山看雲海上山恰是時候

台中市中橫便道因有坍方，早期經合歡山到梨山的豐原客運「高山幸福巴士」本月起又重新行駛。行車時間達5小時，被公車迷籲為「史...

國道客運增停霧峰省議會 國慶連假轉乘國光客運享優惠

台中市政府交通局促成國光客運「1831A南投-台北線」，從9月29日起試辦停靠霧峰省議會站，每日往返台北、霧峰各1班次，...

台中購物節推出6條高CP值遊程 最低998元玩台中

台中購物節今年10月10日暖身活動開跑，市府經發局今指出，推出6條高CP值台中遊程，每人最低不到1000元暢遊台中，憑台...

生人迴避！ 南投市今晚送煞 3生肖注意、2物避邪

南投市今傳出舉辦送煞儀式，祭儀地點約在半山派出所附近，預計晚上9時起做法事後，結束後將從彰南路三段送往溪河化解，送煞公告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。