安聯小小世界盃台中區預賽開踢 盧秀燕：積極發展足球

「安聯小小世界盃台中區預賽」今在西屯足球場開踢，共有161隊、逾2千名足球小將參加，爭取全國總決賽資格；盧秀燕表示，台中市近年積極發展足球運動，並建設專用場地，西屯標準8人制人工草皮足球場地已於今年7月啟用，盼培育運動人才，帶動足球運動發展。

盧秀燕說，台中市為努力完善運動環境，加速興建各項重要運動建設，包含斥資2500萬，於西屯區建造8人制足球場，也斥資近5千萬元，在旁興建11人制標準人工草皮足球場；另市府亦推動「台中市足球運動休閒園區」，完工後可舉辦國際賽事，總經費近13億，將成未來足球發展基地。

「我對足球有非常深的淵源及感情。」盧秀燕說到，她過去曾擔任中華民國足球協會副理事長，也在電視台擔任主播時期，播報過足球賽，與足球運動有非常深的淵源及特別感情，因此相當重視足球向下扎根，執行「足球深耕計畫」，深入推廣至台中每個行政區。

中市運動局長李昱叡指出，感謝足球運動界和市府各局處的支持與合作，齊心協力讓台中足球成績亮眼，屢獲多項足球比賽佳績；包括台中藍鯨女子足球隊勇奪「2021台灣木蘭足球聯賽」總冠軍，參加亞洲俱樂部錦標賽踢出歷史性首勝；2021年全國運動會台中男子足球隊二連霸金牌等佳績。