快訊

台灣周染疫率世界No.1「口罩禁令」無用？ 專家詳細說明

FT：美管制對陸晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

國內第四例猴痘！40歲男在美已發病 未等檢驗結果即返台

安聯小小世界盃台中區預賽開踢 盧秀燕：積極發展足球

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
「安聯小小世界盃台中區預賽」今在西屯足球場開踢，共有161隊、逾2千名足球小將參加，爭取全國總決賽資格。圖／台中市政府提供
「安聯小小世界盃台中區預賽」今在西屯足球場開踢，共有161隊、逾2千名足球小將參加，爭取全國總決賽資格。圖／台中市政府提供

「安聯小小世界盃台中區預賽」今在西屯足球場開踢，共有161隊、逾2千名足球小將參加，爭取全國總決賽資格；盧秀燕表示，台中市近年積極發展足球運動，並建設專用場地，西屯標準8人制人工草皮足球場地已於今年7月啟用，盼培育運動人才，帶動足球運動發展。

盧秀燕說，台中市為努力完善運動環境，加速興建各項重要運動建設，包含斥資2500萬，於西屯區建造8人制足球場，也斥資近5千萬元，在旁興建11人制標準人工草皮足球場；另市府亦推動「台中市足球運動休閒園區」，完工後可舉辦國際賽事，總經費近13億，將成未來足球發展基地。

「我對足球有非常深的淵源及感情。」盧秀燕說到，她過去曾擔任中華民國足球協會副理事長，也在電視台擔任主播時期，播報過足球賽，與足球運動有非常深的淵源及特別感情，因此相當重視足球向下扎根，執行「足球深耕計畫」，深入推廣至台中每個行政區。

中市運動局長李昱叡指出，感謝足球運動界和市府各局處的支持與合作，齊心協力讓台中足球成績亮眼，屢獲多項足球比賽佳績；包括台中藍鯨女子足球隊勇奪「2021台灣木蘭足球聯賽」總冠軍，參加亞洲俱樂部錦標賽踢出歷史性首勝；2021年全國運動會台中男子足球隊二連霸金牌等佳績。

足球 盧秀燕 台中市

延伸閱讀

替市議員參選人站台 盧秀燕：省議會雖然沒有了但建設不能等

盧秀燕與高虹安同框 民眾黨市議員參選人一對女兒獻花肯定

盧秀燕總部成立新住民後援會 國慶市集異國美食吸睛

外縣市輔選遭指布局大位？ 盧秀燕：投桃報李盡一己之力

相關新聞

神帽又發威！挪威三鐵好手伊登9度奪冠 順澤宮連假大排長龍

挪威三鐵冠軍好手伊登（Gustav Iden）第九度戴上台灣「順澤宮」神帽奪冠，伊登今天在夏威夷IRONMAN 鐵人三項...

影／台中浩天宮百年古香路徒步北港進香 今清晨熱鬧起駕

台中市梧棲區大庄浩天宮「大庄媽」百年古香路徒步北港朝天宮進香，今天清晨熱鬧起駕，這是百餘年來大肚中堡五十三庄徒步進香盛事...

梨山楓紅蘋果熟 搭公車經合歡山看雲海上山恰是時候

台中市中橫便道因有坍方，早期經合歡山到梨山的豐原客運「高山幸福巴士」本月起又重新行駛。行車時間達5小時，被公車迷籲為「史...

國道客運增停霧峰省議會 國慶連假轉乘國光客運享優惠

台中市政府交通局促成國光客運「1831A南投-台北線」，從9月29日起試辦停靠霧峰省議會站，每日往返台北、霧峰各1班次，...

台中購物節推出6條高CP值遊程 最低998元玩台中

台中購物節今年10月10日暖身活動開跑，市府經發局今指出，推出6條高CP值台中遊程，每人最低不到1000元暢遊台中，憑台...

生人迴避！ 南投市今晚送煞 3生肖注意、2物避邪

南投市今傳出舉辦送煞儀式，祭儀地點約在半山派出所附近，預計晚上9時起做法事後，結束後將從彰南路三段送往溪河化解，送煞公告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。