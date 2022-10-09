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影／台中浩天宮百年古香路徒步北港進香 今清晨熱鬧起駕
台中市梧棲區大庄浩天宮「大庄媽」百年古香路徒步北港朝天宮進香，今天清晨熱鬧起駕，這是百餘年來大肚中堡五十三庄徒步進香盛事，3000多名信眾隨行，展開7天6夜進香盛事。
大庄浩天宮創立於清雍正元年，至今299年，歷史悠久，是梧棲、沙鹿、龍井、大肚等區53庄民眾信仰中心，香火鼎盛，這幾天各地信徒陸續到浩天宮參拜。
昨晚台中市天上聖母慈善會恭請四聖母回宮參與北港進香接頭香授旗儀式，安排晚會節目、舞獅舞龍、大鼓陣、極速海豚溜冰等表演及施放五彩繽紛的高空焰火；今天清晨5點多，往北港進香的二媽、三媽、四媽、蓬萊媽，由主任委員陳起賀、副主任委員蔡棟樑、總幹事李家霖等人從神龕內請出，傳遞入神轎內安座，團拜儀式後，廟內鐘鼓齊鳴。
各廟宇神轎和陣頭和北港朝天宮董事長蔡咏鍀、浩天宮重建委員會主委王經綻、重建榮譽主委陳滿、中市副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、王立任、楊典忠、前市議員尤碧鈴、梧棲區農會總幹事王秝毅等人送駕，燃放三響「起馬炮」後啟程。
今晚駐駕彰化大村鄉大橋村慶安宮，10日駐駕雲林西螺吳厝朝興宮，11日在北港朝天宮舉行祝壽典禮，當晚駐駕朝天宮，12日駐駕西螺福興宮，13日駐駕彰化大村慈雲寺，14日駐駕台中龍井龍泉岩，15日回駕浩天宮安座，將有52宮廟神轎及各式陣頭舉行接駕團拜儀式及「跑大轎」，徒步往返250公里。
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