梨山楓紅蘋果熟 搭公車經合歡山看雲海上山恰是時候

台中市中橫便道因有坍方，早期經合歡山到梨山的豐原客運「高山幸福巴士」本月起又重新行駛。行車時間達5小時，被公車迷籲為「史上最長的市區公車路線」。參山國家風景區管理處長曹忠猷說，現正是適合遊梨山的季節，搭高山幸福巴士又可一路看合歡山的山景雲海，也別有旅遊樂趣。

曹忠猷說，因為中橫便道坍方，豐原客運原本行駛梨山的「865路」、「865區」停駛，改為「865臨」繞行合歡山上路，此路線也就是先前中橫禁止大型客運行駛時的6506公路客運路線。

他說，865臨沿線停靠「豐原、東勢、梨山」等三站，豐原9時10分發車上山，中午會在埔里休息半小時，單趟路程167.7公里，票價428元；梨山8時40分發車下山。台中市民適合使用10公里免費，第二個10公里10元的優惠，因此去梨山只要10元車資。

曹忠猷說，梨山現在不下雨，而且楓葉紅了，蘋果熟了，青蘋果、蜜蘋果都要上市了，所以十月玩梨山正是時候。