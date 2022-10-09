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國道客運增停霧峰省議會 國慶連假轉乘國光客運享優惠

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國光客運「1831A南投-台北線」增加停靠霧峰省議會站，讓附近大學師生、在地民眾北上更方便。圖／交通局提供
國光客運「1831A南投-台北線」增加停靠霧峰省議會站，讓附近大學師生、在地民眾北上更方便。圖／交通局提供

台中市政府交通局促成國光客運「1831A南投-台北線」，從9月29日起試辦停靠霧峰省議會站，每日往返台北、霧峰各1班次，方便霧峰區民眾搭車到台北，附近亞洲大學、朝陽科技大學師生就近搭乘，國慶連假期間提供轉乘優惠，交通局表示「台中市敬老愛心卡」也能刷卡搭車。

交通局長葉昭甫說，霧峰區內的公路系統擁有國道與省道交會，近年來人口增加，但霧峰地區長期沒有國道客運路線服務，讓區內兩所大學師生、民眾大感不便，須多花至少40分鐘繞路到台中車站或朝馬地區搭國道客運。

地方持續反映，交通局最近協調國道客運業者、交通部公路總局等單位多方努力，成功國光客運「1831A」南投-台北線9月29日起，試辦增加停靠霧峰省議會站，每日往、返各1班次。上午6點40分從霧峰北上三重、台北，晚上7點10分由台北轉運站返回霧峰，停靠霧峰省議會站，直接上下國道，節省時間。試辦效果好將協調增加班次。

交通局表示，「1831A」南投-台北線，單程全票300元，半票優待170元，可用「台中市敬老愛心卡」刷卡搭乘。民眾可至國光客運售票場站購票或至國光客運網站網路訂票，超商取票。國慶連假轉乘還可享優惠，台北轉運站下車後，持電子票證洽站務人員刷轉乘機，可享市區公車一段票或公路客運基本里程優惠。

外縣市民眾搭乘1831A到霧峰，可在台北轉運站上車前，持電子票證洽站務人員刷轉乘機，10小時內在台中可享1次8公里免費優惠。

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