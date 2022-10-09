台中購物節推出6條高CP值遊程 最低998元玩台中

台中購物節今年10月10日暖身活動開跑，市府經發局今指出，推出6條高CP值台中遊程，每人最低不到1000元暢遊台中，憑台中消費發票及合作店家收據，登錄台中購物節APP，有機會抽中百萬油電車、精品好宅等大獎。天天抽、周周抽、月月抽，價值超過3億現金。

經發局長張峯源說，6條台中遊程分成一日遊和二日遊，一日遊有3條路線，納入台中知名景點，如大甲鎮瀾宮、高美濕地、霧峰林家花園、霧峰光復新村、台中市產業故事館等深入了解在地特色。

二日遊行程也有3條路線，第一條路線武陵福壽山體驗採果趣，深入谷關、梨山體驗森林秘境之美；第二條路線走訪網紅激推拍照聖地，泰安落羽松秘境、小熊藝術村農創園區等；第三條路線則是探訪人氣景點，百菇莊、台中紙箱王及東豐隧道等。

不論一日遊或二日遊路線，價格平實，最低不到1000元就可參加，除武陵福壽山行程外均可6人成行。

台中購物節10月10日到耶誕節前夕，推出抽獎，玩樂台中先下載台中購物節APP，登錄台中消費發票或合作店家收據，有機會抽中大獎。