生人迴避！ 南投市今晚送煞 3生肖注意、2物避邪

南投市今傳出舉辦送煞儀式，祭儀地點約在半山派出所附近，預計晚上9時起做法事後，結束後將從彰南路三段送往溪河化解，送煞公告近日也被轉傳，提醒附近鄰里及用路人非必要請勿逗留，迴避為宜，以防沖煞，但也不用過度擔心。

近期有民眾在新市路的半山派出所附近貼通知，上頭載明「國曆10月9日（農曆9月14日）星期日，晚上9點舉行送煞儀式，請各位鄉親鄰里迴避，特此通知，感謝配合，不便之處敬請見諒」，該送煞公告因此在網路社團和群組被轉傳。

臉書社團「南投人聊天室」也協助貼文公告指出，半山派出所旁目前有在辦喪事，且因是短期內接連有人往生，因此才會在今天晚上9時要辦理類似送煞法會，並提醒民眾，法會期間盡量不要靠近，以免受到影響，尤其外送員可多加留意。

對此，所轄的平山里辦公室辦公室證實確有此事，並表示，該送煞儀式約在半山派出所附近，待法事做完會循彰南路三段送煞至溪河邊化解，而要辦祭儀多是不得已，也是為了安定人心，因此不用過於擔心恐慌，也請鄉親理解包容，並迴避。

不過，有民眾質疑，「送肉粽」是彰化鹿港沿海地區的習俗，南投不靠海卻也跟著辦理？對此，民俗專家廖大乙說，早年送煞多在海線，但其用意主要是安民心，盼不好的事別接二連三，今晚祭儀就是要斷開接續往生狀況，多是以草人等送煞。

廖大乙也提醒，若要外送或外出怕碰上可隨身帶橄欖或7片榕葉等避邪，而今天正沖生肖牛，今年肖虎、猴者犯太歲運勢較低，建議務必迴避，其他人若要經過或剛好遇上，切記不要鐵齒，勿存不信邪念頭，也別口出惡言，宗教上互相尊重。

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