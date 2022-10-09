就愛竹塘米環鄉馬拉松賽登場 跆拳戰神朱木炎領跑

彰化縣馬拉松嘉年華首場「就愛竹塘米環鄉馬拉松賽」開跑，彰化縣長王惠美說，竹塘鄉農會結合環鄉路跑活動慶祝百歲生日，是農會創舉，也行銷竹塘產業與農村特色，讓大家藉路跑暢遊竹塘，一覽田野風情，也把竹塘好米帶回家。

彰化縣馬拉松嘉年華6場特色賽事首場是今天的「就愛竹塘米半程環鄉馬拉松」，10月15日則由「彰化社頭織足健走」接棒，10月30日「員林市獅子盃親子路跑」、11月6日「戀戀二水跑水馬拉松」，11月13日重頭戲「台灣米倉田中馬拉松」、12月4日「二林伯立歐蕎麥公益路跑」將陸續登場。

今天首場「就愛竹塘米半程環鄉馬拉松」由縣長王惠美、竹塘鄉農會理事長莊焜勝、常務監事陳森麟、總幹事詹光信、竹塘鄉長蔡碩任等人主持開跑儀式，並由有「台灣戰神」之稱的跆拳道高手朱木炎領跑，場面熱鬧。

王惠美說，此次首次由農會主辦路跑活動，路跑沿途有綠油油稻田、大樹公、木棉道等，讓更多人體會竹塘鄉的美，農會、公所將竹塘鄉以點線面串連，相信未來輕旅行指日可待，有很多歷史文化老屋值得保存，也可向文化局申請老屋修繕補助，透過老屋有很多故事可以傳承下去，將具有文化歷史留下，為地方留下一塊寶，未來也希望有更多的民宿加入，讓彰化的旅遊住宿可以更加普及，再邁向下一個百年文化。

竹塘鄉農會已創會百周年，王惠美說，竹塘米在各類比賽不僅是常勝軍，也拿下全國第一，農會也長期協助竹塘鄉內各級學校推動農事專業活動、銀髮農民的照護，更獲得閱讀磐石推手團體獎，且輔導很多青農，榮獲百大青農團體獎。

竹塘鄉農會總幹事詹光信說，感謝大家參與環鄉馬拉松賽，一起歡慶竹塘鄉農會百周年慶，為竹塘農會寫下歷史新頁，希望農會再創下一個百周年，提升竹塘鄉產業活力。