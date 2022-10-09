輔導協助藥癮更生人就業 台中市提供勞雇雙方獎勵金

台中市政府勞工局推動「施用毒品者就業服務計畫」，鼓勵企業雇用具有施用毒品者身分的失業勞工，若經台中市政府就業服務處推介，雇主最高可領14萬4000元，勞工最高可領6萬6000元，歡迎企業及勞工朋友把握機會到各就業服務站台申請。

勞工局長張大春表示，施用毒品者求職較不易，若長期失業又無經濟來源，往往導致其重回販賣或吸食毒品的不歸路，造成惡性循環，因此就服處積極協助藥癮者就業，迄今已超過千人。

為協助其順利就業，勞工局除積極整合社政、衛政、就學等資源協助，今年更爭取勞動部勞動力發展署中彰投分署補助辦理「施用毒品者就業服務計畫」，凡有投保就業保險的民營企業、團體、私立學校皆可參加此計畫，失業勞工只要持政府機關或醫療機構開立的具有施用毒品者身分證明，皆可到各就業服務站台申請登記。

一名家中有身心障礙媽媽需照顧的男子，為扛家計，受他人誘惑販賣毒品而被判緩起訴，後地檢署將他轉介至就服處尋求就業協助，錄取牛排館的工作。因適應良好，穩定就業滿3個月，就服員也協助他申請就業獎勵。他感謝勞工局協助，並說現在會把握機會努力工作，讓媽媽覺得欣慰。

勞工局說，施用毒品者就業服務計畫媒合推介自即日起至後年12月31日止，友善企業及具有施用毒品者身分的失業勞工都可到台中市各就業服務站台申請登記參加計畫，歡迎至台中市就業服務處官網(https://www.eso.taichung.gov.tw/)查詢或打（04）22289111分機36239洽吳先生。