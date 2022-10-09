國慶連假第2天湧車潮 台中大雅、大里、霧峰車多壅塞

今天是國慶連假第二天，各地旅遊的遊客增加，根據台中市警局截至上午10時的掌握，國道1號台中大雅系統交流道的北上車流，持續增加，車龍綿延，另外台74線大里至霧峰段，因國道3號南投段壅塞，也出現車多狀況，其餘道路尚屬正常。

台中市警局交通大隊截至上午10時調查轄內交通狀況，國道1號、國道4號車流均正常順暢；國道3號南下中投至霧峰系統車多速緩，其餘路段車行正常順暢，另外在各交流道周邊部分，因高公局實施儀控管制目前大雅、台中北上匝道車流持續增加，其餘豐原系統、南屯系統各交流道周邊車行正常，交流道周邊路口有交整崗協助交通疏導。

另外，市區主要道路部分，台灣大道三段往台中交流道南下匝道車流增加，其餘中清路、五權西路、文心路、環中路、崇德路、向上路等路，目前車流皆正常順暢；因國三南下南投路段壅塞，台74線大里二至國三霧峰系統，車流湧現車多速緩，台61線主線及匝道周邊道路車流皆正常順暢。