蔡其昌出奇招辦音樂祭 吸引近千名青年聽他「講真話」

民進黨台中市長參選人蔡其昌今晚舉辦《台中踹共：發聲祭》，一改過去傳統造勢活動，變成受年輕人歡迎的音樂祭活動，找來多組獨立樂團表演、文創攤販外，民進黨副秘書長、前立委陳柏惟等人上台短講、脫口秀，整場活動吸引近千名青年參與，希望藉此吸引青年朋友關心政治。

蔡其昌指出，上台演講前，有向陳柏惟詢問應該說甚麼，他說「不要過度包裝」就好，不要學中市府辦淨山活動，先把垃圾丟出來再撿起來，更不會說「市長換人、空氣換新」這樣的話，我們要說「真話」。

蔡其昌也表示，過去常被開玩笑說台中是「慶記之都」，台中明明「棒球隊」厲害，卻被說「球棒隊」才厲害，一定要改變這樣的事；台中需要一個有行動力的市長，而不是只會包裝市長，否則台中永遠沒有希望、永遠不會進步，請大家年底用選票一起改變台中的未來，選一個能夠解決問題的市長。

立法委員張廖萬堅說，台中每幾個月就爆發虐童、虐嬰的事件，也讓台中變成兒虐之城，而盧市長除了表演震怒、喊喊口號，拿不出具體的作為，甚至在狼師案當中還洩漏了檢舉人的資訊，到現在還不給一個調查的結果，對於所有的孩子跟家長還有市民朋友而言，盧市府只會拒絕面對、草率處理。

民進黨副秘書長林飛帆表示，年底大選也是台灣有史以來，第一次憲法公民複決「18歲公民權」，門檻是965萬票，所以我們需要大家一起幫忙，支持這項修憲案，這是第一次我們可以手上的選票決定台灣的憲法。