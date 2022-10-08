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蔡其昌出奇招辦音樂祭 吸引近千名青年聽他「講真話」

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
獨立樂團P!SCO與台中市長參選人蔡其昌在台下互動熱烈。記者劉柏均／攝影
獨立樂團P!SCO與台中市長參選人蔡其昌在台下互動熱烈。記者劉柏均／攝影

民進黨台中市長參選人蔡其昌今晚舉辦《台中踹共：發聲祭》，一改過去傳統造勢活動，變成受年輕人歡迎的音樂祭活動，找來多組獨立樂團表演、文創攤販外，民進黨副秘書長、前立委陳柏惟等人上台短講、脫口秀，整場活動吸引近千名青年參與，希望藉此吸引青年朋友關心政治。

蔡其昌指出，上台演講前，有向陳柏惟詢問應該說甚麼，他說「不要過度包裝」就好，不要學中市府辦淨山活動，先把垃圾丟出來再撿起來，更不會說「市長換人、空氣換新」這樣的話，我們要說「真話」。

蔡其昌也表示，過去常被開玩笑說台中是「慶記之都」，台中明明「棒球隊」厲害，卻被說「球棒隊」才厲害，一定要改變這樣的事；台中需要一個有行動力的市長，而不是只會包裝市長，否則台中永遠沒有希望、永遠不會進步，請大家年底用選票一起改變台中的未來，選一個能夠解決問題的市長。

立法委員張廖萬堅說，台中每幾個月就爆發虐童、虐嬰的事件，也讓台中變成兒虐之城，而盧市長除了表演震怒、喊喊口號，拿不出具體的作為，甚至在狼師案當中還洩漏了檢舉人的資訊，到現在還不給一個調查的結果，對於所有的孩子跟家長還有市民朋友而言，盧市府只會拒絕面對、草率處理。

民進黨副秘書長林飛帆表示，年底大選也是台灣有史以來，第一次憲法公民複決「18歲公民權」，門檻是965萬票，所以我們需要大家一起幫忙，支持這項修憲案，這是第一次我們可以手上的選票決定台灣的憲法。

台中市議員張耀中、何文海、林祈烽、陳淑華共同對青年議題發聲，提到房價高漲、社會住宅數量過少及薪資水平極低等問題，台中市最新的房價所得比已經創下11.26的歷史新高，台中市的薪資所得是六都最低，薪資所得低是台中市民之痛，房價也往上飆是另一個市民之苦。

現場設有連儂牆，民眾紛紛寫上自己的想法，貼上牆表達出來。記者劉柏均／攝影
現場設有連儂牆，民眾紛紛寫上自己的想法，貼上牆表達出來。記者劉柏均／攝影
現場設有連儂牆，民眾紛紛寫上自己的想法，貼上牆表達出來。記者劉柏均／攝影
現場設有連儂牆，民眾紛紛寫上自己的想法，貼上牆表達出來。記者劉柏均／攝影
獨立樂團P!SCO登台表演。記者劉柏均／攝影
獨立樂團P!SCO登台表演。記者劉柏均／攝影
民進黨台中市長參選人蔡其昌今晚舉辦《台中踹共：發聲祭》，為音樂祭活動，整場活動吸引近千名青年參與。記者劉柏均／攝影
民進黨台中市長參選人蔡其昌今晚舉辦《台中踹共：發聲祭》，為音樂祭活動，整場活動吸引近千名青年參與。記者劉柏均／攝影
饒舌團體西屯純愛組。記者劉柏均／攝影
饒舌團體西屯純愛組。記者劉柏均／攝影
活動現場設有文創攤位。記者劉柏均／攝影
活動現場設有文創攤位。記者劉柏均／攝影
前立委陳柏惟、立委張廖萬堅，與市議員張耀中、何文海、林祈峰與陳淑華，現場以政論節目形式開講台中市政議題。記者劉柏均／攝影
前立委陳柏惟、立委張廖萬堅，與市議員張耀中、何文海、林祈峰與陳淑華，現場以政論節目形式開講台中市政議題。記者劉柏均／攝影
台中市長參選人蔡其昌登台演講，表示自己要「講真話」，闡述自己對台中市政的想法。記者劉柏均／攝影
台中市長參選人蔡其昌登台演講，表示自己要「講真話」，闡述自己對台中市政的想法。記者劉柏均／攝影
獨立樂團P!SCO與台中市長參選人蔡其昌在台下互動熱烈。記者劉柏均／攝影
獨立樂團P!SCO與台中市長參選人蔡其昌在台下互動熱烈。記者劉柏均／攝影
台中市長參選人蔡其昌登台演唱「繼續向前行」。記者劉柏均／攝影
台中市長參選人蔡其昌登台演唱「繼續向前行」。記者劉柏均／攝影

台中市長 民進黨 薪資

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