快訊

拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火

彰化田尾園藝設計展9天 處處有驚喜集章送盆栽

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣「2022田尾園藝設計展-新植感生活」今開幕，縣長王惠美等人到田尾騎乘協力車宣傳活動。記者簡慧珍／攝影
彰化縣「2022田尾園藝設計展-新植感生活」今開幕，縣長王惠美等人到田尾騎乘協力車宣傳活動。記者簡慧珍／攝影

雙十連假何去處？「2022田尾園藝設計展-新植感生活」今（8）日驚艷登場，由專業設計團隊和在地店家共同創作的植物創意展，分別設在公路花園18個地點，集滿6個戳章可換一個小盆栽，8個戳章可抽獎，彰化縣政府期盼民眾10月16日前來田尾賞花享好康。

「2022田尾園藝設計展-新植感生活」今天下午在田尾公路花園開幕，縣長王惠美、縣議員（前田尾鄉長劉淑芳）、田尾鄉長林守政等人，頭戴花冠，騎乘協力車宣傳活動，很多遊客見到田尾園藝設計展今天開幕頗為驚喜，到田尾公路花園遊客中心北側小廣場的植物創意展區拍照打卡、蓋戳章，不少遊客認真詢問各展區地點，希望至少集6個戳章換小盆栽。

參山國家風景區管理處處長曹忠猷表示，現在是各個產業一起打拚的時候，田尾一直以來是國內外遊客自由行喜歡的好地方，透過這麼棒的設計展加上各部門、跨業別一起努力，相信在國門開放後，更能吸引國內外觀光客到田尾旅遊。

縣長王惠美說，彰化有「二蕊目睭（二個眼睛）」，一是鹿港，開放式的博物館，另一個就在田尾，開放式的花園，縣政府獲田尾公路花園協會理事長劉漢欽全力協助、在地商家熱情參與、和泰興業大金空調鼎力贊助，邀請9個設計團隊與在地店家共同創作植物設計展，分為植人之夢、植感生活、植物奇想等三大主題、18處設計展區。

縣府經濟暨綠能發展處表示，「2022田尾園藝設計展-新植感生活」今起至本（10）月16日，23家在地商家舉辦系列品牌日活動，有植物創作體驗、花園互動尋寶、主題植物特展、深度植人導覽、達人藝樹展演、展場限定活動、庭院音樂派對等精彩活動，展期內購買植物或資材滿千打九折、打卡享租車8折等多項優惠活動，10月8日、15日有兩場大師講座，除此以外，民眾還能參加網路票選這次設計作品，每人每日限投5票，10月16日將現場抽出參加網路票選的幸運兒和人氣頒獎典禮。

彰化縣「2022田尾園藝設計展-新植感生活」有18處植物設計展，轉角處給遊客驚喜。記者簡慧珍／攝影
彰化縣「2022田尾園藝設計展-新植感生活」有18處植物設計展，轉角處給遊客驚喜。記者簡慧珍／攝影

園藝

延伸閱讀

彰化縣長王惠美頭像被盜設LINE假帳號 急報警澄清

盜用彰縣長王惠美照片設假帳號 縣府籲民眾勿上當

和美運動中心開工2024年完工 再投入7800萬改善聯外道路

彰化高鐵特區未來 王惠美推生技園區、黃秀芳發展科學園區

相關新聞

10月10日升旗典禮 台中市國慶紀念幣小物曝光

台中市111年雙十國慶升旗典禮10月10日在台灣大道市政大樓府前廣場舉行，邀世界少棒聯盟（LLB）次青少棒冠軍台中中山國...

鹿港龍山寺夔龍窗彩繪 挨批

國定古蹟鹿港龍山寺彩繪嚴重斑駁，今年展開修復，但五門殿虎邊的「夔龍窗」彩繪卻爆爭議，在地文史人士認為色彩太鮮豔，且鯉魚眼...

健行熱 彰化推8條步道 勇腳版、遠足型都有

國旅熱潮不斷，戶外健行也相當熱門，彰化縣政府規劃8條勇腳版及遠足型步道，也推出挑戰活動「卦山大縱走 彰化兜兜圈」，今天在...

南投茶博會今天在中興新村開幕 一連9天規模歷年之最

南投世界茶業博覽會上午在中興新村隆重登場，今年虎年以「壺裡好茶」為主題，今年新增「歷代茶侍虎滋味」、｢千人封茶」大型活動...

和美運動中心開工2024年完工 再投入7800萬改善聯外道路

彰化縣彰北運動中心以及彰南運動中心使用率高，彰化縣府進一步規劃和美全民運動館，中央與地方投入3.5億元今天舉辦動土儀式，...

鹿港福靈宮倉庫占縣地被要求拆 廟方不滿抗議

彰化鹿港福靈宮今年9月接到縣府公文，指稱要辦理衛生所耐震拆除重建計畫，要求廟方拆除占用的鐵皮倉庫，不過廟方認為此處庫房最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。