彰化田尾園藝設計展9天 處處有驚喜集章送盆栽

雙十連假何去處？「2022田尾園藝設計展-新植感生活」今（8）日驚艷登場，由專業設計團隊和在地店家共同創作的植物創意展，分別設在公路花園18個地點，集滿6個戳章可換一個小盆栽，8個戳章可抽獎，彰化縣政府期盼民眾10月16日前來田尾賞花享好康。

「2022田尾園藝設計展-新植感生活」今天下午在田尾公路花園開幕，縣長王惠美、縣議員（前田尾鄉長劉淑芳）、田尾鄉長林守政等人，頭戴花冠，騎乘協力車宣傳活動，很多遊客見到田尾園藝設計展今天開幕頗為驚喜，到田尾公路花園遊客中心北側小廣場的植物創意展區拍照打卡、蓋戳章，不少遊客認真詢問各展區地點，希望至少集6個戳章換小盆栽。

參山國家風景區管理處處長曹忠猷表示，現在是各個產業一起打拚的時候，田尾一直以來是國內外遊客自由行喜歡的好地方，透過這麼棒的設計展加上各部門、跨業別一起努力，相信在國門開放後，更能吸引國內外觀光客到田尾旅遊。

縣長王惠美說，彰化有「二蕊目睭（二個眼睛）」，一是鹿港，開放式的博物館，另一個就在田尾，開放式的花園，縣政府獲田尾公路花園協會理事長劉漢欽全力協助、在地商家熱情參與、和泰興業大金空調鼎力贊助，邀請9個設計團隊與在地店家共同創作植物設計展，分為植人之夢、植感生活、植物奇想等三大主題、18處設計展區。