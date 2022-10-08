彰化縣竹塘鄉農會慶百年！今竹塘米呷通海 明朱木炎領跑

彰化縣竹塘鄉農會去年創會滿百年，遇到新冠肺炎疫情升溫，系列慶祝活動延至今、明兩天舉辦。今天送出近5000份米食點心分享喜氣，壓軸好戲「2022就愛竹塘米環鄉馬拉松」明天登場，由竹塘子弟台灣體育大學副教授朱木炎領跑。

竹塘鄉農會在鄉農會穀倉廣場和停車場，舉辦「魅力竹塘米．農會百年周年慶」，數以千計民眾前來參加慶祝市集，鄉農會準備爆米香、甜湯圓、壽桃、米糕各500份及鹹湯圓1千份、紅龜粿2千份，及不停酥炸的炸湯圓、熱鍋不間斷的煎蘿蔔糕、現做海苔捲壽米，還不到中午分送一空。

今天慶祝活動最感人的是竹塘鄉傑出鄉民詹鈴權，以他和妻子詹周巧娘、他的公司傳發企業名義捐贈一輛復康巴士，另以他參加並擔任台北市仁愛國際獅子會第九屆會長、第五十屆會長黃邦民及全體獅友名義捐贈一輛復康巴士，這兩輛車本來要捐給竹塘鄉農會，今天轉贈給竹塘鄉公所。

竹塘鄉農會總幹事詹光信說，詹鈴權77歲，早年到台北市打拚，事業有成後捐贈消防水車、救護車，善盡社會企業責任，擔任全國詹氏宗親會總會長熱心推廣聯誼等活動，某次他與詹鈴權相遇談起竹塘鄉人口老化，年長者很需要照顧，詹鈴權爽快答應捐贈復康巴士接送家鄉長者，因鄉農會沒相關業務，轉贈鄉公所使用。

今天竹塘鄉農會不但送出竹塘米製作的各種米食點心，也送出2席頂紀念帽、3千條紀念毛巾、1千株桂花樹苗，下午安排電視兒童節目偶像歌手表演，帶動竹塘鄉民親子快樂周末時光，其餘25鄉鎮市農會共襄盛舉展售農特產品，活動熱鬧滾滾。

有「台灣戰神」美譽的跆拳道高手朱木炎是竹塘鄉子弟，明天將到竹塘鄉農會為「就愛竹塘米環鄉馬拉松」領跑，分為4.8公里、9.6公里、22.8公里，報名的1500多名跑者明天上午6點起將沿著稻田菜圃跑看竹塘，優勝者可獲獎金和竹塘飄香米。