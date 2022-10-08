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彰化湖埔社大攜手台南社大 共推跨縣市國家綠道網

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
湖埔社大帶領台江分校師生踏查福寶濕地。圖／湖埔社大提供
湖埔社大帶領台江分校師生踏查福寶濕地。圖／湖埔社大提供

台南社大台江分校推動國家綠道多年，湖埔社大今年參訪收穫豐富，台江分校今天回訪湖埔社大，兩社大人員一起去旅行，從八堡圳到俗稱東螺溪的舊濁水溪綠道，認為舊東螺溪能延伸到雲林縣林內接嘉南大圳，形成跨縣市國家綠道網。

湖埔社大執行長林淑玲和社大老師翁武雄到源泉社區，台南社大老師沈介文、執行長吳茂成帶領台江分校「跟著河流去旅行」班16人，到彰化縣源泉社區跟林淑玲會合，先步行參觀源泉社區、林先生廟，接著沿八堡圳導水路、莿仔埤圳、舊濁水溪單車道經過溪州鄉成功國小西畔分校、北斗河濱公園、東螺溪生態園區，再過埔鹽、福興，最後抵達福寶溼地，全程50公里。

湖埔社大執行長林淑玲說，今天踏查採定點式走動，兩社大人員沿著東螺溪從莿仔埤圳入水口往下游走，到福寶濕地看見大杓鷸、中杓鷸等候鳥，綜觀河道沒水泥化，吸引野鳥和昆蟲棲息，自然生態豐富，但莿仔埤圳到北斗之間缺少大樹，北斗美人樹正值開花期，如能串聯溪州鄉鳳凰木將可形成美麗綠廊。

台南社大台江分校師生到湖埔社大長期照顧的東螺溪台灣欒樹綠廊，被黃金花雨和轉為緋色槊果、部分枯黃槊果，自然漸層四色讓綠廊變花道，台江師生異口同聲稱讚「東螺溪真美」，但看見很多民眾與車搶道拍照險象環生，都捏把冷汗，建議林淑玲向相關單位反映，花季可以實施人車分道，讓民眾安心安全賞花。

林淑玲表示，台江分校今年8月帶湖埔社大師生踏勘嘉南大圳國家綠道、山海圳國家綠道，今天湖埔社大帶台江分校踏查東螺溪到福寶濕地，「從山走到海」，兩校都有共識，將共同推動串連水沙連國家綠道、莿仔埤圳到舊濁水溪口的文化路徑，希望成為國家綠道網。

台南社大台江分校踏查東螺溪，在美人樹下留影。圖／湖埔社大提供
台南社大台江分校踏查東螺溪，在美人樹下留影。圖／湖埔社大提供

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