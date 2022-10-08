響應台灣女孩日 台中女性公益伴跑今開跑

台中市社會局首創「台中女兒館」，今年成立7周年，為響應10月11日台灣女孩日，女兒館主辦「2022台灣女孩日—台中女性公益伴跑計畫」，今天在台中火車站前廣場舉辦路跑活動，吸引約500位女性、60位身障者報名參加，並陪伴20位視障朋友共同起跑；現場也設置互動闖關遊戲、精美打卡區，並與台中女子市集合作，邀請約40位女性創業者設攤。

社會局副局長陳仲良表示，台中市長期重視女孩權益，自104年起創立女兒館，透過各項培力課程和活動，落實「重視女孩、投資女孩」，營造支持女孩環境。

「台中女性公益伴跑計畫」以運動推廣性別平權，消除性別落差，更鼓勵女孩陪伴身障朋友完成賽事，實踐自我也發揮公益精神，擴大正向社會影響力，落實女孩「活力、自信、勇氣、責任、知識」五大特質，同心打造台中市性別及身障友善城市。

社會局指出，台中女兒館於7月至9月，與台中馬拉松扶輪社和中華視障路跑運動協會台中團，共同安排6堂系列前導課程，建構年輕女孩運動自信，透過訓練了解視障盲友伴跑的知能。

此外，今日攤位有持續參與台中女兒館系列活動的15至23歲青少女，經培育圓夢後，推出公益商品與服務，邀請更多民眾共同倡議女孩權益，打造女孩豐富精彩生活，實踐利他與利己的人生。