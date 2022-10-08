盜用彰縣長王惠美照片設假帳號 縣府籲民眾勿上當
繼台中市長盧秀燕、南投縣長林明溱遭人冒用照片設帳號詐騙，彰化縣長王惠美的照片也被盜用，在通訊軟體設假帳號。彰縣府指出，縣長不會叫大家買點數、匯款，呼籲民眾勿上當。
台中市長盧秀燕日前照片被詐騙集團盜用，在通訊軟體LINE上面設假帳號，到處加人好友與對話，疑似詐騙；南投縣長林明溱的照片也被人冒用設立假帳號，到處加好友借錢；台中市及南投縣政府都曾公告呼籲民眾小心不要上當受騙。
彰縣府今晚發布新聞指出，彰化縣長王惠美的照片也遭到盜用設立LINE假帳號，已經有里長接到假帳號通知加入好友；縣府呼籲民眾，縣長不會叫大家買點數、匯款或其他交易行為，已備份並報警處理，請民眾千萬不要上當。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言