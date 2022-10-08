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盜用彰縣長王惠美照片設假帳號 縣府籲民眾勿上當

中央社／ 彰化8日電

繼台中市長盧秀燕、南投縣長林明溱遭人冒用照片設帳號詐騙，彰化縣長王惠美的照片也被盜用，在通訊軟體設假帳號。彰縣府指出，縣長不會叫大家買點數、匯款，呼籲民眾勿上當。

台中市長盧秀燕日前照片被詐騙集團盜用，在通訊軟體LINE上面設假帳號，到處加人好友與對話，疑似詐騙；南投縣長林明溱的照片也被人冒用設立假帳號，到處加好友借錢；台中市及南投縣政府都曾公告呼籲民眾小心不要上當受騙。

彰縣府今晚發布新聞指出，彰化縣長王惠美的照片也遭到盜用設立LINE假帳號，已經有里長接到假帳號通知加入好友；縣府呼籲民眾，縣長不會叫大家買點數、匯款或其他交易行為，已備份並報警處理，請民眾千萬不要上當。

詐騙集團 王惠美 林明溱 盧秀燕 LINE

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