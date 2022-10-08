南投世界茶業博覽會開幕 林明溱：歡迎來找好茶

第12屆南投世界茶業博覽會今天在南投中興新村登場；南投縣長林明溱指出，去年茶博受疫情影響停辦，今年縣府設置茶館供愛茶人士參觀，也設有茶攤，讓大家找到喜歡的好茶。

為期9天的南投世界茶業博覽會在中興新村隆重登場，今年茶博會以「壺裡好茶」為主題，林明溱、國民黨南投縣長參選人許淑華等人出席在中興會堂舉行的開幕式。

林明溱接受媒體聯訪時說，去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦茶博會，近來對岸不採購台灣茶葉，影響茶農跟茶商生計，因此今年的茶博會變得很重要。

林明溱指出，茶博會設置31個茶館供愛茶人士參觀，還有380多個茶攤可以逛，讓大家找到喜歡的茶，他相信今年茶銷售一定很好，呼籲民眾可多利用非假日避開人潮參觀茶博會，把好茶帶回家，過年時和親朋好友團聚共享南投好茶。

南投縣政府發布新聞表示，今年是虎年，茶博會以「壺裡好茶」為主題，台語發音為「唬你好茶」，同時新增「歷代茶侍虎滋味」、「千人封茶」大型活動，也增加「玫瑰花茶館」、「臺灣茶風味館」2大主題場館，歡迎愛茶人士來奉茶。