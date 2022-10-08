10月10日升旗典禮 台中市國慶紀念幣小物曝光

台中市111年雙十國慶升旗典禮10月10日在台灣大道市政大樓府前廣場舉行，邀世界少棒聯盟（LLB）次青少棒冠軍台中中山國中棒球隊13位球員、教練領唱國歌。市府民政局長吳世瑋說，今年國慶升旗開放觀禮，市府準備小國旗外，還有國慶紀念幣及專屬立體口罩，上午6點半開始發放，送完為止。

吳世瑋說，今年國慶升旗典禮以「幸福同行、台中更好」為主題，主視覺象徵多元種族及文化融合的幾何圖形組合，展現市府與全體市民攜手幸福同行。今年推出「虎年雙十國慶紀念幣」及「國慶意象立體口罩」，融入雙國旗圖騰，具收藏價值。

民政局表示，除國慶紀念小物限量贈發，另邀請光華高工樂儀隊操槍演出，大明高中儀隊領航國旗護旗進場，另有舞蹈及跆拳道表演。

典禮將於10月10日在台灣大道市政大樓府前廣場舉行，預計上午6時30分開放民眾報到、7時40分開始節目表演，升旗典禮8時正式舉行，活動精彩可期，歡迎市民齊聚市府廣場慶雙十。