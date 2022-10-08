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台中市美學再升級 推動跨局處設計導入平台

中央社／ 台中8日電

為推動設計導入市政，打造幸福宜居的美學城市，台中市政府在台灣府儒考棚x中島GLAb舉辦2022設計導入市政分享座談，以設計為前提推動市政發展，建立跨局處的設計導入平台。

台中市政府今天發布新聞稿表示，昨天在市定古蹟台灣府儒考棚x中島GLAb舉辦2022設計導入市政分享座談。台中市長盧秀燕邀集多個局處長參與座談，希望向各領域高手取經，未來在市政發展上將持續以設計為前提推動市政發展，並建立跨局處的設計導入平台。

盧秀燕表示，台中市是一個設計能量豐富的城市，市府推動市政的同時也重視設計，希望把好的設計理念導入市政發展，但設計並不是單打獨鬥可以進行，有太多需要學習的地方。

她說，這幾年市府與各界努力合作導入設計思考、提升使用品質，也做出一些成果，例如最近廣受市民好評的服務設計，考量輪椅族或年長者搭乘公車需求，在136個候車亭設置服務燈，免招手設計展現對市民體貼。

市府文化局表示，座談短講以「Design Primer forCity Niche 立基城市.設計先行」為主題，包含「空間、策展、品牌、教育」4大主題。與會的來賓分享在台灣各處打造城市品牌的案例。

台灣設計研究院長張基義表示，設計是在城市發展貫徹軟實力的一環，台灣公部門這幾年開始將設計導入城市治理，帶動公共服務創新，產出各種新型態服務機會，許多設計細節服務都是可與硬體建設合作，期待設計師的專業能跟市府團隊有更好的規劃。

台中市長 盧秀燕

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