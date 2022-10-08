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健行熱 彰化推8條步道 勇腳版、遠足型都有

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府規畫8條勇腳版及遠足型步道，今天在八卦山風景區九龍池前廣場舉辦起走式。記者林敬家／攝影
彰化縣政府規畫8條勇腳版及遠足型步道，今天在八卦山風景區九龍池前廣場舉辦起走式。記者林敬家／攝影

國旅熱潮不斷，戶外健行也相當熱門，彰化縣政府規劃8條勇腳版及遠足型步道，也推出挑戰活動「卦山大縱走 彰化兜兜圈」，今天在八卦山風景區九龍池前廣場舉辦起走式，相當熱鬧。

彰化縣長王惠美表示，八卦山有豐富的生態及漂亮的步道，縣府首次與林務局、參山國家風景區管理處一同舉辦這次健走活動，規畫八卦山脈8條勇腳版及遠足型步道，不但可以走遍八卦山脈，也可以藉機在當地鄉鎮的觀光景點走走，認識彰化的美。

從北到南有彰化市天空步道、花壇大嶺巷步道、芬園挑水古道、員林藤山步道、社頭中央嶺及十八彎古道、田中森林公園步道，二水坑內坑步道。

縣府指出，8條步道可以挑戰自我，也適合親子同遊，透過步道走丘練練腳力，這次活動從10月8日起至11月30日止，民眾可以沿著稜線，走跳八卦山尋找可愛小山怪拍照，並上傳活動專屬網站，完登4條及8條步道，並與縣內景點拍照或品嚐縣內美食拍照上傳，就可以兌換卦山大縱走周邊限量禮。

完登8條步道還可抽Gogoro機車、iphone 13、switch等大獎。詳情可至 https://guashan.chcg.gov.tw/login.php 查詢。

彰化縣政府規畫8條勇腳版及遠足型步道，今天在八卦山風景區九龍池前廣場舉辦起走式。記者林敬家／攝影
彰化縣政府規畫8條勇腳版及遠足型步道，今天在八卦山風景區九龍池前廣場舉辦起走式。記者林敬家／攝影
彰化縣政府規畫8條勇腳版及遠足型步道，今天在八卦山風景區九龍池前廣場舉辦起走式。記者林敬家／攝影
彰化縣政府規畫8條勇腳版及遠足型步道，今天在八卦山風景區九龍池前廣場舉辦起走式。記者林敬家／攝影

國家風景區 天空步道

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