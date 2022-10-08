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南投茶博會今天在中興新村開幕 一連9天規模歷年之最

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投世界茶業博覽會上午在中興新村隆重登場，今年虎年以「壺裡好茶」為主題，規模是歷年之最。記者黑中亮／攝影
南投世界茶業博覽會上午在中興新村隆重登場，今年虎年以「壺裡好茶」為主題，規模是歷年之最。記者黑中亮／攝影

南投世界茶業博覽會上午在中興新村隆重登場，今年虎年以「壺裡好茶」為主題，今年新增「歷代茶侍虎滋味」、｢千人封茶」大型活動，也增加玫瑰花茶館、台灣茶風味館2大主題場館，31個茶館、386個茶攤，規模是歷年之最。

南投縣長林明溱表示，去年因疫情關係，停辦茶博活動，今年恢復舉辦歡迎全國愛茶人士來奉茶。

南投縣政府指出，為期9天的南投茶博會今天開幕後，適逢國慶連假，將擴大舉辦活動，除今天的歷代茶侍虎滋味、晚上在中興新村親情公園還有民歌演唱會。10月9日有千人茶會、10月16日千人封茶、10月10日千人擂茶、10月15日馬拉桑野餐趣。茶博活動至10月16日止。

林明溱表示，近來因兩岸關係，大陸不採購茶葉，影響茶農茶商生計，因此今年茶博會變得很重要，縣府設置31個茶館供愛茶人士參觀，還有386個茶攤可以逛逛，讓大家找到喜歡的茶，相信今年茶葉銷售一定很好，希望大家勿空手回家，一定要買好茶帶回去，過年或親朋好友團聚，共享南投好茶。

立委許淑華表示，茶博會、日月潭泳渡、南投燈會是南投三大活動，其中茶博愈辦愈盛大，不但國內遊客喜愛，國際人士也慕名而來，今年南投茶遭到很大挑戰，最大的大陸市場受到影響，南投茶產量最多，縣府透過茶博會為茶農找市場外，她也會協助開拓管道，也歡迎民眾踴躍參加茶會，支持茶農。

南投農業處表示，今年茶博會主題「壺裡好茶」，台語發音為「唬你好茶」，特別增設的「玫瑰82B1茶館」，館內以玫瑰花為主題，吸引飲茶新族群，拓展「茶業」創新領域；活動訊息可上網站( https://teaexpo.mmweb.tw/ )查詢。

南投世界茶業博覽會上午在中興新村隆重登場，今年虎年以「壺裡好茶」為主題，規模是歷年之最。記者黑中亮／攝影
南投世界茶業博覽會上午在中興新村隆重登場，今年虎年以「壺裡好茶」為主題，規模是歷年之最。記者黑中亮／攝影
南投世界茶業博覽會上午在中興新村隆重登場，今年虎年以「壺裡好茶」為主題，規模是歷年之最。記者黑中亮／攝影
南投世界茶業博覽會上午在中興新村隆重登場，今年虎年以「壺裡好茶」為主題，規模是歷年之最。記者黑中亮／攝影

中興新村 茶葉

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