和美運動中心開工2024年完工 再投入7800萬改善聯外道路

彰化縣彰北運動中心以及彰南運動中心使用率高，彰化縣府進一步規劃和美全民運動館，中央與地方投入3.5億元今天舉辦動土儀式，預計2024年完工，彰化縣長王惠美說，後續還會有第二期工程，只要地方有意願，像是紡織博物館等可能在該處呈現，目前也規劃在鹿港鎮興建「鹿港全民運動館」。

王惠美表示，和美鎮是彰化縣人口第三多的鄉鎮，縣府在彰化市、員林市設立運動中心後，決定在和美也建立運動中心，教育部補助經費1億元，縣府挹注經費2.5億元，和美鎮公所提供2公頃的土地，加上縣府提供1點多公頃，一起打造和美全民運動館。

王惠美也說，和美運動中心地點鄰近線西、伸港，附近又有全興、線西、鹿港工業區，預計需求將會相當高，未來將規劃公益時段，提供給身心障礙者、高齡者、低收入戶及學校游泳教學使用，為了健全運動中心聯外道路，縣府也再投入7800萬元，拓寬西興路、西川路以及改善排水。

教育處指出，和美全民運動館地上3層樓，有溫水游泳池、健身房、瑜珈教室、全齡體能訓練場、綜合球場、戶外田徑場等，完工後可滿足地方全年齡的運動需求，也讓地方有場域舉辦運動賽事。