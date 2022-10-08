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和美運動中心開工2024年完工 再投入7800萬改善聯外道路

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府規劃和美運動中心，中央與地方投入3.5億元今天舉辦動土儀式。記者林敬家／攝影
彰化縣府規劃和美運動中心，中央與地方投入3.5億元今天舉辦動土儀式。記者林敬家／攝影

彰化縣彰北運動中心以及彰南運動中心使用率高，彰化縣府進一步規劃和美全民運動館，中央與地方投入3.5億元今天舉辦動土儀式，預計2024年完工，彰化縣長王惠美說，後續還會有第二期工程，只要地方有意願，像是紡織博物館等可能在該處呈現，目前也規劃在鹿港鎮興建「鹿港全民運動館」。

王惠美表示，和美鎮是彰化縣人口第三多的鄉鎮，縣府在彰化市、員林市設立運動中心後，決定在和美也建立運動中心，教育部補助經費1億元，縣府挹注經費2.5億元，和美鎮公所提供2公頃的土地，加上縣府提供1點多公頃，一起打造和美全民運動館。

王惠美也說，和美運動中心地點鄰近線西、伸港，附近又有全興、線西、鹿港工業區，預計需求將會相當高，未來將規劃公益時段，提供給身心障礙者、高齡者、低收入戶及學校游泳教學使用，為了健全運動中心聯外道路，縣府也再投入7800萬元，拓寬西興路、西川路以及改善排水。

教育處指出，和美全民運動館地上3層樓，有溫水游泳池、健身房、瑜珈教室、全齡體能訓練場、綜合球場、戶外田徑場等，完工後可滿足地方全年齡的運動需求，也讓地方有場域舉辦運動賽事。

建築師林義傑表示，為友善周邊環境，以貼近大地的方式，藉由線的元素，串連結合在地紡織的特色，讓建築更具在地性，呈現田園城鎮型的運動館。

彰化和美全民運動館地上3層樓，將有溫水游泳池、健身房、瑜珈教室、全齡體能訓練場等。圖／彰化縣府提供
彰化和美全民運動館地上3層樓，將有溫水游泳池、健身房、瑜珈教室、全齡體能訓練場等。圖／彰化縣府提供

鹿港 王惠美

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