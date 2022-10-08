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鹿港福靈宮倉庫占縣地被要求拆 廟方不滿抗議

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
鹿港福靈宮抗議縣府要求拆除占地祖廟。圖／彰化鹿港福靈宮提供
鹿港福靈宮抗議縣府要求拆除占地祖廟。圖／彰化鹿港福靈宮提供

彰化鹿港福靈宮今年9月接到縣府公文，指稱要辦理衛生所耐震拆除重建計畫，要求廟方拆除占用的鐵皮倉庫，不過廟方認為此處庫房最早是福靈宮祖廟，四處陳情希望可以保留，對此彰化縣府指出，鹿港福寜宮所處的全部廟區已經佔用縣有土地20多年，經查倉庫長期推放雜物，因工程所需必須拆除，但既有宮廟不受影響。

廟方指出，1950年前該地為墳墓用地，因王芬將軍生前常到鹿港幫助泉州人，保護八郊，鹿港仕紳感念他義行，將他安在於鹿港崙仔頂，在他墓地上建廟祀奉，長期庇祐地方。

信眾指出，福靈宮距離原舊衛生所還有數百公尺，並非比鄰，不懂為何衛生所的耐震拆除重建計畫要波及歷史久遠的寺廟，廟方請示王芬將軍，也指示應保持祖廟完整。

對此彰化縣府衛生局說，鹿港福靈宮所處的全部廟區已經佔用縣有土地20多年，廟方鄰近衛生所的倉庫違建，因鹿港衞生所舊棟建築改建工程所需，才協調廟方拆除。

衛生局表示，鹿港鎮衛生所舊棟建築耐震度不良，經向中央爭取經費補助拆除重建。衛生所拆除重建工程已經規劃設計完成，要進入工程發包階段，預計2024年完成。由於廟方鄰近衛生所的倉庫違建已影響重建工程所需土地，因涉及建蔽率，維持土地完整性，因此請廟方自行處理佔用縣有地鄰近衛生所的倉庫違建。

衛生局也說，該倉庫違建是用於堆放雜物，數年來廟方並將倉庫外用地供攤販營業使用，並無有要求拆祖廟，既有的宮廟不受影響。

彰化鹿港福靈宮今年9月接到縣府公文，指稱要辦理衛生所耐震拆除重建計畫，要求廟方拆除占用的鐵皮倉庫。圖／彰化縣府提供
彰化鹿港福靈宮今年9月接到縣府公文，指稱要辦理衛生所耐震拆除重建計畫，要求廟方拆除占用的鐵皮倉庫。圖／彰化縣府提供
彰化鹿港福靈宮今年9月接到縣府公文，要求拆除占用的鐵皮倉庫，廟方不滿。記者林敬家／翻攝
彰化鹿港福靈宮今年9月接到縣府公文，要求拆除占用的鐵皮倉庫，廟方不滿。記者林敬家／翻攝

衛生所 鹿港

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