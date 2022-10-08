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彰化社頭鄉自籌經費 第一座星光廣場今啟用

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣社頭國中為社頭鄉星光廣場啟用典禮表演熱門舞蹈。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭國中為社頭鄉星光廣場啟用典禮表演熱門舞蹈。記者簡慧珍／攝影

高鐵彰化站聯外道路東彰路橋下的社頭鄉路段空間閒置，鄉公所費時半年多闢建星光廣場，今天啟用，數百名家長帶孩子到廣場騎滑步車、玩溜滑梯，鄉公所希望鄉民在雙十連假期間到廣場遊玩，體驗全新設施。

社頭鄉長劉錦昌邀請立法委員陳素月、民進黨彰化縣長參選人黃秀芳等人到場，見證社頭鄉又一處親子遊憩園區啟用。民進黨籍的劉錦昌不忘為黃秀芳助選，強調社頭鄉老人日照據點原本和幼兒托育據點在一起，被戲稱「老嬰中心」，黃秀芳在立法院衛環委員會協助爭取經費，社頭鄉老人與幼兒的服務中心分設，享用更好的服務品質。

黃秀芳表示，劉錦昌擔任兩屆鄉長，對於老人、婦女、少年、兒童等照顧服務的軟硬體設施做得相當完善周全，可說是已經全部做到無可挑剔，值得她學習，如能當選下屆縣長，她會與社頭鄉新任鄉長合作，繼續增進社頭鄉各項建設。

社頭鄉星光廣場由鄉公所自籌經費約600萬元，今年3月間發包，9月完工驗收，是社頭鄉第一個滑步車空間體驗區，除了滑步車道，另設人工草皮遊憩區、體健設施區和藝術家橋墩彩繪。社頭國中熱舞社與社頭鄉立幼兒園小朋友跳舞揭開啟用序幕，鄉公所在廣場安排滑步車體驗和親子遊戲闖關活動，親子合力闖關完成5項活動集點，可向鄉公所兌換禮品。

彰化縣社頭鄉公所今天啟用星光廣場。圖／社頭鄉公所提供
彰化縣社頭鄉公所今天啟用星光廣場。圖／社頭鄉公所提供
彰化縣社頭國中為社頭鄉星光廣場啟用，家長陪孩子排隊騎滑步車。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭國中為社頭鄉星光廣場啟用，家長陪孩子排隊騎滑步車。記者簡慧珍／攝影

社頭鄉 黃秀芳 鄉長

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