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影／台中山城國慶童樂嘉年華 預告14日來看紙風車幻想曲

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台灣新世代關懷協會今在東勢的鯉魚伯公公園舉辦「國慶童樂嘉年華」，親子到場體驗氣墊城堡、欣賞夢幻泡泡魔術秀，現場嗨翻天。圖／台灣新世代關懷協會提供
台灣新世代關懷協會今在東勢的鯉魚伯公公園舉辦「國慶童樂嘉年華」，親子到場體驗氣墊城堡、欣賞夢幻泡泡魔術秀，現場嗨翻天。圖／台灣新世代關懷協會提供

今天是雙十國慶連假首日，台灣新世代關懷協會在東勢的鯉魚伯公公園舉辦「國慶童樂嘉年華」，親子到場體驗氣墊城堡、欣賞夢幻泡泡魔術秀，現場嗨翻天。立法委員江啟臣預告，10月14日東勢河濱公園，紙風車將帶來「紙風車幻想曲」，邀請大小朋友來看戲。

鯉魚伯公公園一早傳來孩童們的歡笑聲，由台灣新世代關懷協會主辦，立法委員江啟臣服務處、東勢國際青年商會以及台中市議員參選人吳振嘉協辦的「國慶童樂嘉年華」，孩子們隨著唱跳姐姐跳舞、在大大小小氣墊城堡跳上跳下，還有夢幻泡泡魔術秀穿插演出，玩得不亦樂乎。

立委江啟臣說，藉由舉辦活動，大家一同慶祝雙十節。不僅如此，活動更結合公益，將活動募集的發票均贈給華山基金會，幫助失能、失智、失依老人。

台中市議員參選人吳振嘉表示，他長期以來配合新世代關懷協會，不斷的舉辦各式各樣的活動，不論是紙風車劇團表演、星空電影院等，都希望能夠讓山城地區的孩子快樂成長，未來他將爭取各項親子共融遊具設施，為孩子們帶來幸福。

而江啟臣、吳振嘉以及台灣新世代關懷協會理事長江文國一時玩興大發，跟著孩子在台上大跳剪刀、石頭、布舞，展現逗趣的一面。

江啟臣也預告，10月14日在東勢河濱公園，將邀請紙風車劇團帶來「紙風車幻想曲」，歡迎大小朋友一起來看戲。

現場參加活動的林媽媽說，沒想過鯉魚伯公公園能夠有這樣的活動，突破了大家對公園的想像，相信若能夠有多的共融遊具設施進入後，能使山城更不一樣，呈現不同的山城風光。

台灣新世代關懷協會今在東勢的鯉魚伯公公園舉辦「國慶童樂嘉年華」，親子到場體驗氣墊城堡、欣賞夢幻泡泡魔術秀，現場嗨翻天。圖／台灣新世代關懷協會提供
台灣新世代關懷協會今在東勢的鯉魚伯公公園舉辦「國慶童樂嘉年華」，親子到場體驗氣墊城堡、欣賞夢幻泡泡魔術秀，現場嗨翻天。圖／台灣新世代關懷協會提供
台灣新世代關懷協會今在東勢的鯉魚伯公公園舉辦「國慶童樂嘉年華」，親子到場體驗氣墊城堡、欣賞夢幻泡泡魔術秀，現場嗨翻天。圖／台灣新世代關懷協會提供
台灣新世代關懷協會今在東勢的鯉魚伯公公園舉辦「國慶童樂嘉年華」，親子到場體驗氣墊城堡、欣賞夢幻泡泡魔術秀，現場嗨翻天。圖／台灣新世代關懷協會提供
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台灣新世代關懷協會今在東勢的鯉魚伯公公園舉辦「國慶童樂嘉年華」，親子到場體驗氣墊城堡、欣賞夢幻泡泡魔術秀，現場嗨翻天。圖／台灣新世代關懷協會提供
台灣新世代關懷協會今在東勢的鯉魚伯公公園舉辦「國慶童樂嘉年華」，親子到場體驗氣墊城堡、欣賞夢幻泡泡魔術秀，現場嗨翻天。圖／台灣新世代關懷協會提供

江啟臣 紙風車 國慶

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