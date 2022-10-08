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彰化首位農會卸任總幹事轉戰民代 金孫報到添喜氣

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣議員鄭俊雄（左）稱讚蔡文琳擔任二水鄉農會期間，維護農民水權。記者簡慧珍／攝影
彰化縣議員鄭俊雄（左）稱讚蔡文琳擔任二水鄉農會期間，維護農民水權。記者簡慧珍／攝影

基層農會總幹事卸任後，有的專心退休，也有轉任理監事，彰化縣二水鄉農會績優總幹事蔡文琳去（2021）年以一席之差未獲續聘，在鄉親勸進下，今天成立鄉民代表競選服務處，寫下彰化縣第一位基層農會總幹事轉戰民意代表的紀錄。

支持蔡文琳的鄉民擠滿競選服務處，二水鄉長蘇界欽、合和村長董碧顏、縣議員鄭俊雄等人到場道賀，都盛讚蔡文琳擔任二水鄉農會三屆總幹事任內為農民爭取福利、維護權益，相信以他豐富的行政經驗和服務熱忱，一定可以成為出色的鄉民代表。

蘇界欽說，選舉期間流言多，有些流言在選舉時出現，選後消失，例如謠言稱他要徵用農民土地興建蓄水池，那些土地是河川公地，鄉公所沒權力處置，偏偏謠言把事情栽到他頭上。被蔡文琳尊稱為「選舉師父」的二水鄉前鄉代董永塤，直指合和村已經4年沒有鄉代代言，呼籲合和村民團結支持蔡文琳。

蔡文琳表示，既然離開二水鄉農會，往事糾葛他不願再多言，卸任後，很多農民問「咁免選代表來為農民繼續服務？」建議也期盼他不要停止服務的腳步，他思考多時，二水鄉是農業鄉，目前的鄉民代表各有才能，就是較無熟悉農業法令與體制運作的，他決定用過去在鄉農會服務經驗監督鄉公所擬訂農業政策，為農民爭取最大福利和權益。

今天蔡文琳的長媳產下雙胞胎，都是男嬰，蔡文琳夫婦喜上眉梢，支持者也認為競選服務部成立，金孫來報到是吉兆，紛紛恭賀。蔡文琳夫婦煮紅蛋送給鄉親沾喜氣。

蔡文琳在二水鄉農會服務年資41年，從臨時捆工做起，先後擔任四健會指導員、家事指導員、推廣股長、秘書、總幹事。去年二水鄉農會總幹事改選競爭激烈，外傳銀彈噴發，蔡文琳堅持以服務績效爭取連任，無奈失利。

二水鄉民代表參選人蔡文琳的一對金孫今天誕生，他歡喜煮紅蛋請大家享用。記者簡慧珍／攝影
二水鄉民代表參選人蔡文琳的一對金孫今天誕生，他歡喜煮紅蛋請大家享用。記者簡慧珍／攝影

農會 農民

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