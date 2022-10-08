影／中橫便道不通 梨山茶農急變通走水路、明空運茶菁

台中市和平區中橫便道77公里處靈甫橋落石不斷，現正值梨山冬茶採收季，新佳陽茶農無法將茶菁快速運送到梨山地區製茶廠，急變通以竹筏載運茶菁走德基水庫「水路」，茶農再聯繫無人機，明採「空運」單趟2、30公斤茶菁，就是要確保梨山地區高山茶的好品質。

台中市和平區梨山高山茶全球知名，現在正值冬茶採收期，碰到9月中橫便道靈甫橋因風災、地震落石搶修至今，無法通行。導致位於新佳陽、舊佳陽部落茶園，茶農剛採收茶葉無法及時送到梨山地區製茶園。

和平區代表羅進玉指出，梨山茶一年2採，春茶香氣足、冬茶韻味厚，且冬茶後韻回甘，近年梨山茶已是世界知名的高山茶指標之一；而現在是採收冬茶時節，剛採下的新鮮茶葉為「茶菁」，需在1小時內「殺菁」，現在便道不通繞道得花3小時路程，等同宣告茶農整年心血毀於一旦。

茶農陳專備指出，昨天開始急變通走「水路」運茶，由舊佳陽到德基水庫搭乘民間救難竹筏，載送到梨山地區製茶廠，船運時間約1小時，單趟可載約200公斤茶葉，1天載送3趟次。

「種茶這麼多年，這樣水路、空運還真的是第一次」，陳專備說，今天中午已與無人機廠商聯繫好，明早將用無人機方式載運，單趟2、30公斤，可節省人力划筏、搬運人工，就為了顧好梨山茶的好品質。