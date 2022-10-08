快訊

國泰世華銀傳系統又當機！ATM網銀全掛、卡刷不過Costco顧客大排長龍

還原環南市場之亂 鍾小平指控讓陳時中、黃珊珊中箭

國門要開啦！ 買機票旅遊血拚 刷對卡賺6%回饋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情後國旅轉向深度化 彰化市菜市場小旅行興起

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
「走進菜市街」導覽手冊今天發表成果，40多人報名參加遊程。記者林敬家／攝影
「走進菜市街」導覽手冊今天發表成果，40多人報名參加遊程。記者林敬家／攝影

新冠肺炎疫情延燒超過兩年，隨著防疫政策逐漸解封，各地旅遊蓬勃，彰化市最近興起常民生活的小旅行，結合社區展開深度旅遊，彰化縣文化局推動下出版了「走進菜市街」導覽手冊，發展出深度遊程，以體驗旅遊吸引各地觀光客。

彰化旅遊達人邱明憲返鄉推動在地觀光，從2017年開始設計街區導覽，透過味覺探索、手作體驗讓參加的人了解在地的生活節奏，邱明憲說，過去菜市街一日三市，從清晨批發的午市、早上賣菜的菜市、下午晚上的夜市，這次訪談了包括民權市場、菜市街中段、南門市場周邊店家，除了看到店家長久的堅持，也看見下一代離去無法傳承的無奈。

今天有40多人一起走訪菜市街，一行人從潤餅店、豆花店開始，一路邊走、邊買、邊吃，邱明憲表示，迎接下一波國內旅遊，這段時間除了規劃出路線，訪談了超過20家老店，發表田野調查手冊，培訓了超過20位志工，將菜市街的人與故事重新整理，希望讓更多在地人與外地旅客了解真實的地方味。

民權社區發展協會理事長陳孟圭說，從小在菜市街長大，與過去相比現在攤販店家少了。現在的社區參訪也會加入在地資源，包括市公所的旅遊團以及與旅行社合作，遊客到社區就會安排菜市場介紹，也能品嘗到在地小吃，是真的深入在地的旅遊方式。

新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

地牛翻身！花蓮發生規模4.5有感地震 深度僅13.8公里

金山六三社區增能課程 鼓勵成員友善無毒栽種

彰化市「香山步道」重新啟用 大草原適合約會遛毛小孩

甲的RPG！Steam極度好評《羅賓陳勃漢冒險》正式版推出 「深度」基戰劇情男能可貴

相關新聞

鹿港龍山寺夔龍窗彩繪 挨批

國定古蹟鹿港龍山寺彩繪嚴重斑駁，今年展開修復，但五門殿虎邊的「夔龍窗」彩繪卻爆爭議，在地文史人士認為色彩太鮮豔，且鯉魚眼...

彰化首位農會卸任總幹事轉戰民代 金孫報到添喜氣

基層農會總幹事卸任後，有的專心退休，也有轉任理監事，彰化縣二水鄉農會績優總幹事蔡文琳去（2021）年以一席之差未獲續聘，...

影／中橫便道不通 梨山茶農急變通走水路、明空運茶菁

台中市和平區中橫便道77公里處靈甫橋落石不斷，現正值梨山冬茶採收季，新佳陽茶農無法將茶菁快速運送到梨山地區製茶廠，急變通...

疫情後國旅轉向深度化 彰化市菜市場小旅行興起

新冠肺炎疫情延燒超過兩年，隨著防疫政策逐漸解封，各地旅遊蓬勃，彰化市最近興起常民生活的小旅行，結合社區展開深度旅遊，彰化...

廣角鏡／日月潭見證 20對佳偶完婚

日月潭湖光山色，昨天有20對佳偶在湖畔集團結婚，新人透過遊湖與纜車巡禮，最後在向山遊客中心完成終身大事，以陸海空3D婚禮...

鹿港龍山寺「夔龍窗」修復才開說明會 文資局坦承疏忽

國定古蹟鹿港龍山寺彩繪嚴重斑駁，今年展開修復工程，但五門殿虎邊的「夔龍窗」彩繪卻爆出爭議，在地文史人士認為色彩太過鮮豔，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。