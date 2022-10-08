疫情後國旅轉向深度化 彰化市菜市場小旅行興起

新冠肺炎疫情延燒超過兩年，隨著防疫政策逐漸解封，各地旅遊蓬勃，彰化市最近興起常民生活的小旅行，結合社區展開深度旅遊，彰化縣文化局推動下出版了「走進菜市街」導覽手冊，發展出深度遊程，以體驗旅遊吸引各地觀光客。

彰化旅遊達人邱明憲返鄉推動在地觀光，從2017年開始設計街區導覽，透過味覺探索、手作體驗讓參加的人了解在地的生活節奏，邱明憲說，過去菜市街一日三市，從清晨批發的午市、早上賣菜的菜市、下午晚上的夜市，這次訪談了包括民權市場、菜市街中段、南門市場周邊店家，除了看到店家長久的堅持，也看見下一代離去無法傳承的無奈。

今天有40多人一起走訪菜市街，一行人從潤餅店、豆花店開始，一路邊走、邊買、邊吃，邱明憲表示，迎接下一波國內旅遊，這段時間除了規劃出路線，訪談了超過20家老店，發表田野調查手冊，培訓了超過20位志工，將菜市街的人與故事重新整理，希望讓更多在地人與外地旅客了解真實的地方味。

民權社區發展協會理事長陳孟圭說，從小在菜市街長大，與過去相比現在攤販店家少了。現在的社區參訪也會加入在地資源，包括市公所的旅遊團以及與旅行社合作，遊客到社區就會安排菜市場介紹，也能品嘗到在地小吃，是真的深入在地的旅遊方式。