青年藝術家攜手國中小學生 海廢藝術王功開展

黃文妤等5名藝術家的巧手重新賦予海洋廢棄物新生命，今天起在王功海洋故事館展出壁飾、裝置藝術品，王功蚵藝文化協會邀請鄰近的育華國小和草湖國中，搬來學生使用海廢製作的工藝品參展，開啟王功地區首次海廢藝術跨世代聯展。

育華國小和草湖國中今天都派出學生參加藝術展開幕式，兩校人文藝術老師解說海廢藝術創作發展史，花藝師呂孟蓉、藝術治療師黃文妤導覽作品，學生好奇穿梭王功海洋故事館內布置成流刺網的空間，體驗這次展覽主題「不安的海洋」。

黃文妤使用海灘廢棄物手套、保麗龍、浮標、尼龍繩、寶特瓶、死亡珊瑚沈積體，局部染色，製作一幅象徵植物長出新芽的壁飾；她說，期待人類減少汙染和清理廢棄物使海洋重獲新生命，如同植物長出新芽有著新希望。

呂孟蓉說，尼龍繩是漁業不可缺乏的用品，王功地區養殖牡蠣會用很多尼龍繩，海邊隨處可見廢棄尼龍繩，如果置之不理好像會無限「繁殖」，她用廢棄尼龍繩和漂流木創作擺飾，提醒人類如果不清理海廢，尼龍繩等廢棄物會像植物不斷從木頭竄出。

彰化縣王功蚵藝文化協會經理胡靜宜表示，台大高材生黃文妤是藝術治療師，某次來王功旅遊並參觀王功海洋故事館，從此與王功結下不解之緣，透過好友呂孟蓉找姊姊MOWA織品創作者呂孟樺，及好友CHOCOZ塗鴉創作者王禹善、影像創作者何沐恬，利用假日和空檔到王功故事館彩繪和布置，費時近3個月完成「不安的海洋─海廢創作藝術展」。