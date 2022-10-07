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青年藝術家攜手國中小學生 海廢藝術王功開展

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
芳苑鄉草湖國中、育華國小學生展出使用冷媒空桶彩繪而成的海廢工藝品。記者簡慧珍／攝影
芳苑鄉草湖國中、育華國小學生展出使用冷媒空桶彩繪而成的海廢工藝品。記者簡慧珍／攝影

黃文妤等5名藝術家的巧手重新賦予海洋廢棄物新生命，今天起在王功海洋故事館展出壁飾、裝置藝術品，王功蚵藝文化協會邀請鄰近的育華國小和草湖國中，搬來學生使用海廢製作的工藝品參展，開啟王功地區首次海廢藝術跨世代聯展。

育華國小和草湖國中今天都派出學生參加藝術展開幕式，兩校人文藝術老師解說海廢藝術創作發展史，花藝師呂孟蓉、藝術治療師黃文妤導覽作品，學生好奇穿梭王功海洋故事館內布置成流刺網的空間，體驗這次展覽主題「不安的海洋」。

黃文妤使用海灘廢棄物手套、保麗龍、浮標、尼龍繩、寶特瓶、死亡珊瑚沈積體，局部染色，製作一幅象徵植物長出新芽的壁飾；她說，期待人類減少汙染和清理廢棄物使海洋重獲新生命，如同植物長出新芽有著新希望。

呂孟蓉說，尼龍繩是漁業不可缺乏的用品，王功地區養殖牡蠣會用很多尼龍繩，海邊隨處可見廢棄尼龍繩，如果置之不理好像會無限「繁殖」，她用廢棄尼龍繩和漂流木創作擺飾，提醒人類如果不清理海廢，尼龍繩等廢棄物會像植物不斷從木頭竄出。

彰化縣王功蚵藝文化協會經理胡靜宜表示，台大高材生黃文妤是藝術治療師，某次來王功旅遊並參觀王功海洋故事館，從此與王功結下不解之緣，透過好友呂孟蓉找姊姊MOWA織品創作者呂孟樺，及好友CHOCOZ塗鴉創作者王禹善、影像創作者何沐恬，利用假日和空檔到王功故事館彩繪和布置，費時近3個月完成「不安的海洋─海廢創作藝術展」。

「人類要與大自然和好，必須從每一種物種的角度看事情。」王功蚵藝文化協會創辦人余季說，呂孟樺想出用漁網布置王功海洋故事館，參觀者走入其中，感受海洋生物身處流刺網的不安，用別的物種眼光看待被人類汙染的海洋，進而改變態度，愛護海洋和各種生物；「不安的海洋─海廢創作藝術展」即日起到10月20日免費參觀，民眾可到王功體驗人類與海廢的關係。

芳苑鄉育華國小和草湖國中學生到王功海洋故事館參觀海廢藝術創作。記者簡慧珍／攝影
芳苑鄉育華國小和草湖國中學生到王功海洋故事館參觀海廢藝術創作。記者簡慧珍／攝影
花藝師呂孟蓉解說她用漂流木和廢塑膠袋製作的壁飾。圖／王功蚵藝文化協會提供
花藝師呂孟蓉解說她用漂流木和廢塑膠袋製作的壁飾。圖／王功蚵藝文化協會提供

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