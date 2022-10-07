走過疫情 19家中小企業獲台中市金手獎

第21屆台中市金手獎選拔結果出爐，共19家中小企業獲獎，今天舉行頒獎典禮。台中市長盧秀燕表示，今年獲獎者在疫情衝擊下脫穎而出，十分不簡單，大家都是經濟產業的佼佼者、成功企業家，希望藉此激勵更多年輕人以金手獎得主為師，投入經濟產業行列，繼續對國家貢獻，照顧更多勞工與家庭。

盧秀燕表示，台中市金手獎是全國唯一由地方政府主辦的經濟類獎項，是中小企業的最高榮譽，讓在中部地區默默耕耘、長期貢獻的廠商企業及工廠被看見、肯定。她強調，金手獎評選嚴格，參選要求企業近3年有2年稅前稅後皆獲利，且要進行實地考核，今年在疫情衝擊之下，能獲利進而獲獎的都是台中最優質企業，也是台中企業典範。

台中市工策會總幹事黃于珊說，今年金手獎評選有兩大亮點，第一是和疫情共存，實地審時，企業臨危不亂與遊刃有餘的表現，展現出彈性和堅韌，在艱難環境壓力下仍持續前行，創造亮麗成績；另一亮點是企業願大刀闊斧的將過去評審給的回饋落實，讓企業經營百尺竿頭，更進一步。

台中市金手獎得獎廠商協進會理事長鄭國雄說，感謝市府持續舉辦金手獎評選活動，讓在台中市努力經營的工業廠商有機會浮上檯面，得到大家肯定。