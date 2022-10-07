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走過疫情 19家中小企業獲台中市金手獎

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
第21屆台中市金手獎選拔結果出爐，共19家中小企業獲獎，今天舉行頒獎典禮。圖／台中市政府提供
第21屆台中市金手獎選拔結果出爐，共19家中小企業獲獎，今天舉行頒獎典禮。圖／台中市政府提供

第21屆台中市金手獎選拔結果出爐，共19家中小企業獲獎，今天舉行頒獎典禮。台中市長盧秀燕表示，今年獲獎者在疫情衝擊下脫穎而出，十分不簡單，大家都是經濟產業的佼佼者、成功企業家，希望藉此激勵更多年輕人以金手獎得主為師，投入經濟產業行列，繼續對國家貢獻，照顧更多勞工與家庭。

盧秀燕表示，台中市金手獎是全國唯一由地方政府主辦的經濟類獎項，是中小企業的最高榮譽，讓在中部地區默默耕耘、長期貢獻的廠商企業及工廠被看見、肯定。她強調，金手獎評選嚴格，參選要求企業近3年有2年稅前稅後皆獲利，且要進行實地考核，今年在疫情衝擊之下，能獲利進而獲獎的都是台中最優質企業，也是台中企業典範。

台中市工策會總幹事黃于珊說，今年金手獎評選有兩大亮點，第一是和疫情共存，實地審時，企業臨危不亂與遊刃有餘的表現，展現出彈性和堅韌，在艱難環境壓力下仍持續前行，創造亮麗成績；另一亮點是企業願大刀闊斧的將過去評審給的回饋落實，讓企業經營百尺竿頭，更進一步。

台中市金手獎得獎廠商協進會理事長鄭國雄說，感謝市府持續舉辦金手獎評選活動，讓在台中市努力經營的工業廠商有機會浮上檯面，得到大家肯定。

工策會指出，今年共19家績優企業獲金手獎，分別為東正鐵工廠股份有限公司、惠傑工業股份有限公司、歐群科技股份有限公司、勝源機械股份有限公司、歆錡科技股份有限公司、玟揚精密工業股份有限公司、豪震科技股份有限公司、巨簦企業股份有限公司、竣淵科技股份有限公司、立承精密有限公司、江岱電機行股份有限公司、瑞麗刀剪股份有限公司、永進木器廠股份有限公司、龍浦興業股份有限公司、昌岳有限公司、鉦生股份有限公司、進發科技有限公司、茂意興企業有限公司及德憶企業股份有限公司。

第21屆台中市金手獎選拔結果出爐，共19家中小企業獲獎，今天舉行頒獎典禮。圖／台中市政府提供
第21屆台中市金手獎選拔結果出爐，共19家中小企業獲獎，今天舉行頒獎典禮。圖／台中市政府提供

台中市長 科技股 疫情

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