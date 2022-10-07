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中市表揚16家陽光企業及低碳商場 盼攜手邁向淨零碳排

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
首屆通過商場低碳認證的6家企業。記者余采瀅／攝影
首屆通過商場低碳認證的6家企業。記者余采瀅／攝影

台中市政府今表揚陽光企業及低碳商場，由副市長令狐榮達頒獎，鼓勵企業努力推動綠能。令狐榮達表示，台中市今年4月提前達成再生能源太陽光電4倍增的目標，離岸風電產業專區為台中港活絡精密產業與鏈結在地供應最佳推手，水力發電更是居全台之冠，並持續蟬聯全國再生能源裝置容量第一，盼公私部門齊心努力，達成2050年淨零碳排目標。

台中市陽光A+競賽頒獎典禮暨低碳企業表揚大會今天舉行，共16家獲獎企業出席。令狐榮達說，市府以「藍天白雲，清淨家園」為城市治理願景，透過舉辦「台中市陽光A+競賽」徵件活動，鼓勵台中市企業單位設置再生能源發電設備，以及其他節能措施。另透過「台中市商場低碳認證」，鼓勵一定規模商場率先落實節能減碳，展現減碳執行績效。

令狐榮達強調，盧秀燕市長上任後，重視環境保護、空氣清新，市府全方位努力，輔導企業汰換燃油燃煤鍋爐，改用天然氣鍋爐；公家機關學校普設太陽光電；電動公車目前已有240輛上路服務；為達聯合國永續發展目標，去年簽署「氣候緊急宣言」，並發布首版「台中市自願檢視報告」。市府會持續努力，期盼公私協力達成2050年淨零碳排。

經發局表示，今日榮獲綠能奇蹟獎的企業，包含友達光電台中廠、台中精機廠、宜家家居、銀泰科技等4家企業。此外，綠能貢獻獎有綠點高新科技、中龍鋼鐵、巨大機械工業、正隆后里分公司、台灣菸酒公司烏日啤酒廠、三中港奧特萊斯等6家企業。

首屆通過商場低碳認證的企業，包含特力屋北屯分公司、家樂福文心分公司及豐原分公司、三中港奧特萊斯、遠東百貨台中分公司、廣三SOGO等6家商場，盼作為商場低碳楷模，提升台中市大、小商場減碳意識。

台中市陽光A+競賽頒獎典禮暨低碳企業表揚大會今天舉行，共16家獲獎企業出席。記者余采瀅／攝影
台中市陽光A+競賽頒獎典禮暨低碳企業表揚大會今天舉行，共16家獲獎企業出席。記者余采瀅／攝影
台中市陽光A+競賽頒獎典禮暨低碳企業表揚大會今天舉行，共16家獲獎企業出席。記者余采瀅／攝影
台中市陽光A+競賽頒獎典禮暨低碳企業表揚大會今天舉行，共16家獲獎企業出席。記者余采瀅／攝影

台中市 再生能源 減碳

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