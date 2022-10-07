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台中民代爭取豐洲國小、神岡消防公園月底增設YouBike 2.0

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
市議員周永鴻今舉行會勘，評估後將於台中市神岡區豐洲國小、東洲路神岡消防公園設置YouBike 2.0，提升潭雅神大眾運輸功能。圖／台中市議員周永鴻提供
市議員周永鴻今舉行會勘，評估後將於台中市神岡區豐洲國小、東洲路神岡消防公園設置YouBike 2.0，提升潭雅神大眾運輸功能。圖／台中市議員周永鴻提供

台中市神岡區豐洲國小、東洲路神岡消防公園苦無YouBike 2.0，市議員周永鴻今舉行會勘，評估該處學生與居民使用率高，爭取設站；交通局表示，最快本月底廠商進場設站，讓潭雅神大眾運輸大幅提升。

周永鴻表示，豐洲國小經過會勘協調，將在神岡幼兒園豐洲分班對面預留2.4公尺空間供設置站點，預計裝設9支車柱。並與站點隔壁的豐原警分局豐洲所協調，整理雜草和部分空間。

神岡消防公園則將設置15根車柱，兩處站點廠商預計10月底進場裝設，並將依啟用後租用情形決定是否擴充車柱。

豐洲里里長王文松表示，豐洲里內的豐原大道豐洲路為神岡第一處YouBike2.0新設站點，後來兩人也為豐洲公園爭取站點，這次豐洲再增設2站，相信能讓豐洲的鄉親享有更便利的交通。

周永鴻指出，增設YouBike 2.0有助串連學校、公園交通節點，銜接公車路網，他已為潭雅神成功爭取超過60個站點，包含近日啟用的神岡圖書館站。未來持續爭取在潭雅神各學校及公園周邊設置站點。

市議員周永鴻今舉行會勘，評估後將於台中市神岡區豐洲國小、東洲路神岡消防公園設置YouBike 2.0，提升潭雅神大眾運輸功能。圖／台中市議員周永鴻提供
市議員周永鴻今舉行會勘，評估後將於台中市神岡區豐洲國小、東洲路神岡消防公園設置YouBike 2.0，提升潭雅神大眾運輸功能。圖／台中市議員周永鴻提供

周永鴻 YouBike YouBike 2.0

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