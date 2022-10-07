行善正能量 彰化樂林食物銀行今獲獅子會贈車輛、烤箱

彰化縣樂林食物銀行今年走出二林鎮，擴大服務範圍到全縣沿海鄉鎮，跨越濁水溪到雲林縣，LCIF國際基金會肯定樂林食物銀行積極服務行動，今天捐贈一輛2400cc廂型車和一部大型烤箱，載運物資送到12鄉鎮市的弱勢家庭。

二林鎮公所和樂林食物銀行今天在二林鎮立圖書館，舉行捐贈彰化樂林食物銀行慈善會訪視車與設備典禮，樂林食物銀行志工手做廂型車模型饅頭、第一期稻草製作的御守及鎮長蔡詩傑贈送感謝狀，謝謝LCIF國際基金會理事江達隆和國際獅子會300D-5區創區總監張文彥等人共襄盛舉，熱心協助樂林食物銀行的行善志業。

張文彥說，樂林食物銀行擴大服務範圍，需要車輛代步提高服務效率，他和獅子會會友、二林鎮公所合力向LCIF國際基金會爭取，撥獲美金35000元購買行動服務車、大型烤箱等設施設備，可提升樂林食物銀行的服務效率和品質，期待這次行動拋磚引玉，能喚起更多社團響應關懷偏鄉。

二林鎮長蔡詩傑是2021年彰化縣傑林獅子會創會長，今天以鎮長和獅子會友的雙重身分，頒獎感謝獅子會幫助樂林食物銀行。蔡詩傑表示，國際獅子會五大宗旨其一為「拯救飢餓」，樂林食物銀行在傑林獅子會與國際獅子會300D-5區的協助下，得到國際獅子會300D-5區第一筆以「拯救飢餓幫助弱勢」的國際基金贊助，大大提升偏鄉非營利組織的服務效率，讓更多弱勢家庭得到即時的幫助與溫暖。