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20對佳偶日月潭完成終身大事 創意婚紗進場喜結良緣

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
選定10月7日黃道吉日，「日月同心，愛妳愛你」的陸海空3D婚禮，過程中更搭配遊湖以及纜車巡禮，最後在向山遊客中心完成終身大事。圖／日管處提供
選定10月7日黃道吉日，「日月同心，愛妳愛你」的陸海空3D婚禮，過程中更搭配遊湖以及纜車巡禮，最後在向山遊客中心完成終身大事。圖／日管處提供

南投縣政府與日月潭國家風景區管理處共同攜手合作，每年10月在風景秀麗的日月潭向山遊客中心舉辦集團婚禮，將日月潭打造成「蜜月島」吸引來自各地的新人來此拍攝婚紗照或舉行婚禮，營造浪漫愛情氛圍。

日管處表示，為提升日月潭沿線觀光、文化與產業能見度，自2011年開始與縣府合作舉辦集團婚禮，今年特別選定10月7日黃道吉日，將婚禮規畫為「日月同心，愛妳愛你」的陸海空3D婚禮，過程中更搭配遊湖以及纜車巡禮，在建築優美的向山遊客中心完成終身大事，在風景秀麗的日月潭永結同心、攜手相伴。

南投縣政府指出，因應疫情影響，活動實施總量管控，但還是吸引各地新人踴躍報名，今年20對名額一開放即額滿，國姓鄉公所民政課長陳俊安佳偶做為新人代表，引領新人們共同見證愛情，在長官及貴賓的見證下，迎接未來美好的日子，另外，不少新人家屬表示，過去就曾參加過日月潭婚禮，感覺非常浪漫，今年浪漫接棒，共同歡聚在日月潭，新人佳偶都認為婚禮過程豐富且具創新，讓他們留下美好回憶及感動。

每年活動的重頭戲就是「創意主題婚紗進場」，讓各位新人發揮創意，給自己一個不一樣的婚紗進場，來這裡完成終身大事，更留下一生難忘的回憶；主辦單位更現場遴選5對最有創意新人，獎品為日月潭知名飯店住宿券1張，期盼延續得獎喜氣，讓新人們能在南投「開花」也在南投日月潭「結果」。

南投縣將日月潭打造成「蜜月島」，2022集團婚禮今天在風景秀麗的日月潭向山遊客中心舉辦，吸引20對新人來此完成終身大事。圖／日管處提供
南投縣將日月潭打造成「蜜月島」，2022集團婚禮今天在風景秀麗的日月潭向山遊客中心舉辦，吸引20對新人來此完成終身大事。圖／日管處提供
選定10月7日黃道吉日，「日月同心，愛妳愛你」的陸海空3D婚禮，過程中更搭配遊湖以及纜車巡禮，最後在向山遊客中心完成終身大事。圖／日管處提供
選定10月7日黃道吉日，「日月同心，愛妳愛你」的陸海空3D婚禮，過程中更搭配遊湖以及纜車巡禮，最後在向山遊客中心完成終身大事。圖／日管處提供
選定10月7日黃道吉日，「日月同心，愛妳愛你」的陸海空3D婚禮，過程中更搭配遊湖以及纜車巡禮，最後在向山遊客中心完成終身大事。圖／日管處提供
選定10月7日黃道吉日，「日月同心，愛妳愛你」的陸海空3D婚禮，過程中更搭配遊湖以及纜車巡禮，最後在向山遊客中心完成終身大事。圖／日管處提供
國姓鄉公所民政課長陳俊安（右一）佳偶做為新人代表，引領新人們共同見證愛情。圖／日管處提供
國姓鄉公所民政課長陳俊安（右一）佳偶做為新人代表，引領新人們共同見證愛情。圖／日管處提供

日月潭 婚禮

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