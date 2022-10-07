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中部嚴重血荒 紫南宮國慶連假出手 籲民眾挽袖捐血

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
捐血中心依據今天累積血量統計，目前血庫A、B、O三種血量嚴重急缺，平均存量不到3天。圖／台中捐血中心提供
捐血中心依據今天累積血量統計，目前血庫A、B、O三種血量嚴重急缺，平均存量不到3天。圖／台中捐血中心提供

全台血量持續嚴重不足，近日隨著確診人數增加且新冠肺炎疫情有升溫情形，捐血的人數恐大幅減少血庫存量再次吃緊，竹山紫南宮主委莊秋安再度出手來紓解血荒，宣布配合國慶連假，10月9日起增加4台捐血車，將於紫南宮水濂瀑布前從早上9點30分開始接受信眾獻血，只要民眾捐血250cc就送紫南宮土地公限量琉璃水晶項鍊1個，500cc則送虎年套幣組1組。

台中捐血中心統計顯示，多年來紫南宮捐血量始是全台績優團體第一名，雖然仍是全省捐血量最多的捐血站，但國內自去年5月底疫情大爆發以來，各地血庫因疫情存量嚴重不足，各血型長時間呈現供量不足現象各地鬧血荒情形嚴重，，平均只足夠4至5天的血量。

紫南宮主委莊秋安表示，國內面臨嚴重血荒，自今年5月迄今因缺血情況一直未能改善，而各醫院缺血血荒情形一直存在，且捐血中心提供血量長期未能補足相關機關用血需求，經與捐血中心協商場地並安排可供使用捐血車後，決定請土地公再次幫忙，加碼場次擴大舉辦捐血活動，廟方皆採取體溫量測、消毒、人流、動線管制等相關措施，確保信眾維持一定社交距離及全程佩戴口罩。

捐血中心依據今天累積血量統計，目前血庫A、B、O三種血量嚴重急缺，平均存量不到3天，為提高並補足血庫存量，紫南宮出手於國慶連假10月9日當天，加派4輛捐血車加快服務速度，民眾只要捐血250cc即送琉璃水晶項鍊1個，500cc則送虎年套幣組1組，在中午12:00前預定發放350張號碼牌（視人潮調整號碼牌數量），下午15時結束。

南投紫南宮再度出手於國慶連假10月9日當天，加派4輛捐血車加快捐血服務速度。記者黑中亮／攝影
南投紫南宮再度出手於國慶連假10月9日當天，加派4輛捐血車加快捐血服務速度。記者黑中亮／攝影
台灣血液基金會執行長魏昇堂代表頒贈「全國最佳緊急支援團體」琉璃牌，感謝紫南宮長期緊急救援捐血活動。圖／紫南宮提供
台灣血液基金會執行長魏昇堂代表頒贈「全國最佳緊急支援團體」琉璃牌，感謝紫南宮長期緊急救援捐血活動。圖／紫南宮提供
南投紫南宮再度出手於國慶連假10月9日當天，加派4輛捐血車加快捐血服務速度。記者黑中亮／攝影
南投紫南宮再度出手於國慶連假10月9日當天，加派4輛捐血車加快捐血服務速度。記者黑中亮／攝影

捐血中心 紫南宮 血荒

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