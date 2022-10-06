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台中3年拆620萬張違規廣告 環保局試辦燈桿合法張貼

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市街頭違規廣告物多，民進黨台中市東南區市議員參選人陳雅惠，希望市府稽查違規廣告物，也應提供更多合法區域讓業者刊登廣告。圖／陳雅惠提供
台中市街頭違規廣告物多，民進黨台中市東南區市議員參選人陳雅惠，希望市府稽查違規廣告物，也應提供更多合法區域讓業者刊登廣告。圖／陳雅惠提供

台中市街頭違規廣告物多，嚴重影響市容觀瞻。民進黨台中市東南區市議員參選人陳雅惠表示，根據中市環保局統計，台中市近3年來違規廣告物張貼總量約620萬張，98％是房仲廣告，她呼籲市府稽查違規廣告物，也應提供更多合法區域讓業者刊登廣告。

環保局表示，各區清潔隊皆加強拆除及取締違規廣告物，統計2019至2021年，違規廣告物拆除量呈現下降趨勢，2021年度較2019年減少2成以上。環保局也已試辦開放特定道路燈桿供張貼，若確實有成效，將擴大到市區辦理。

陳雅惠表示，走在台中街頭，發現許多道路的中央分隔島路燈及交通號誌桿、兩旁行道樹、變電箱等地方，常遭繫掛及張貼大量違規廣告，清潔人員撕完沒多久又被張貼，有礙觀瞻，甚至擋住人車視線，引發交通安全問題。

陳雅惠說，根據環保局統計，2019年至2021年近3年來，台中市違規廣告物張貼總量約620萬張，98％屬房仲廣告；違規最嚴重的行政區，分別是西屯區的185.2萬張、北屯區的96.9萬張及南屯區的81.7萬張，3區高達363.8萬張，佔全市的一半，相當驚人。

陳雅惠說，「能夠合法，誰願意違法」，要解決業者違規張貼破壞市容的情形，除積極稽查外，呼籲市府應該提供更多合法區域，讓業者刊登廣告，減少違規張貼情形。

環保局表示，去年3月，曾在南區美村南路、工學路、高工路、學府路沿線，挑選21處燈桿讓房仲業免費刊登廣告，試辦1個月成效不錯，違規廣告物減少約1成。近期已再召開說明會，選定東區、南區特定道路推動，預定10月下旬試辦，待試辦期滿後，將進行試辦方案成效評估，針對成效較佳的方案，研議擴大試辦區域及相關收費標準。

台中市街頭違規廣告物多，嚴重影響市容觀瞻。圖／陳雅惠提供
台中市街頭違規廣告物多，嚴重影響市容觀瞻。圖／陳雅惠提供
台中市街頭違規廣告物多，民進黨台中市東南區市議員參選人陳雅惠，希望市府稽查違規廣告物，也應提供更多合法區域讓業者刊登廣告。圖／陳雅惠提供
台中市街頭違規廣告物多，民進黨台中市東南區市議員參選人陳雅惠，希望市府稽查違規廣告物，也應提供更多合法區域讓業者刊登廣告。圖／陳雅惠提供

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