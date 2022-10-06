台中購物節16天暖身活動國慶日開跑 天天抽100組2千元

台中購物節今年暖身活動於國慶日當天開跑，活動為期16天，天天抽出100組現金2千元，還有機會抽中百萬油電車，為10月26日登場的台中購物節暖身。經發局長張峯源表示，去年台中購物節登錄消費總金額達291億元，今年目標預計超過300億元。

台中購物節今年邁入第四屆，今年暖身活動從10月10日至25日，民眾只要憑消費滿500元，發票登錄台中購物節APP，一連16天，天天抽100組現金2千元，共送出現金320萬元。民眾還有機會每周抽70吋4K電視，10月29日抽價值百萬的Toyota油電車及J&h晶璽健康生活館Qrun酷跑機。

台中16家店家響應台中購物節活動，贊助多項精美禮品，價值超過百萬元。16天暖身活動，每天會抽出160件，包括薰衣草森林的4人免費入園套票、心之芳庭的3人免費入園招待券組、陳允宝泉的小時光禮盒、甲文青的500元抵用券、恩霖生技的WOWonderful好讚益生菌、寶格冰淇淋的冰淇淋禮盒、廣三SOGO的500元禮券等。為行銷谷關商圈，獎項也納入住宿券及消費券，鼓勵中獎民眾前往谷關，安排一日或二日行程，漫遊山城。

此外，永慶慈善基金會也捐出50萬元現金，提供公益特別抽獎項，抽出50組2000元，鼓勵民眾於購物節合作店家、庇護工場及優良視障按摩據點消費，為購物節注入一股暖流。

張峯源說，今年台中購物節從10月26日至12月24日，獎項比去年多，去年獎項6萬筆，今年超過10萬筆，暖身活動除了抽現金，送百萬車子；今年主活動開跑也會送好宅，並抽出共3.5億元現金，今年登錄消費總金額目標預計突破300億元。