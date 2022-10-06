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興大獸醫教學醫院改建 原醫療團隊喬遷至向上分院服務

聯合報／ 記者劉柏均余采瀅／台中即時報導
興大校友總會理事長、立法院副院長蔡其昌與同場嘉賓參觀醫院，了解醫療團隊運作狀況。記者劉柏均／攝影
興大校友總會理事長、立法院副院長蔡其昌與同場嘉賓參觀醫院，了解醫療團隊運作狀況。記者劉柏均／攝影

中興大學獸醫學系自1970年創立，至今已超過半世紀，原校本部的獸醫教學醫院將改建成「國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓」，未來將提供更優質的醫療環境，中部規模最大獸醫研究重鎮；但為維持醫療營運，將醫療團隊喬遷至興大獸醫教學醫院向上醫院，持續提供門診醫療。

「台中是全台第二大的城市，一座偉大的城市一定要有一所頂尖的研究型大學來輝映。」中興大學校長薛富盛表示，中興大學未來於校本部將獸醫教學醫院整建後，在教學、研究、人才培育與國際獸醫人才交流，將會發揮更大的量能。

蘇富盛說，興大是全台第一所成立獸醫學院的大學，也是台中市重要的動物醫療與保健醫院，新大樓興建期間，向上醫院將持續教育實習課程與診療服務，提供民眾優質的醫療服務品質與環境。

興大校友總會理事長蔡其昌表示，中興大學是台灣獸醫學院的翹楚，培育出很多獸醫人才，具有良好的服務醫療量能，讓城市的毛小孩獲得更好的照顧；非常肯定興大在毛小孩醫療服務與作育英才的能力，未來也希望能將台中市打造成毛小孩的天堂。

喬遷儀式由興大校長薛富盛、興大校友總會理事長蔡其昌、台中市動植物防疫檢疫局台中分局長王子政、台中市動物保護防疫處處長林儒良、研發長宋振銘、獸醫學院院長陳德𤏩、獸醫教學醫院院長許添桓等人，出席剪綵。

中興大學校本部的獸醫教學醫院將改建，為維持醫療營運，將醫療團隊喬遷至興大獸醫教學醫院向上醫院。記者劉柏均／攝影
中興大學校本部的獸醫教學醫院將改建，為維持醫療營運，將醫療團隊喬遷至興大獸醫教學醫院向上醫院。記者劉柏均／攝影
中興大學獸醫教學醫院向上醫院。記者劉柏均／攝影
中興大學獸醫教學醫院向上醫院。記者劉柏均／攝影
中興大學獸醫教學醫院向上醫院。記者劉柏均／攝影
中興大學獸醫教學醫院向上醫院。記者劉柏均／攝影
中興大學校本部獸醫教學醫改建新大樓，故將醫療團隊喬遷至興大獸醫教學醫院向上醫院，維持醫療營運。記者劉柏均／攝影
中興大學校本部獸醫教學醫改建新大樓，故將醫療團隊喬遷至興大獸醫教學醫院向上醫院，維持醫療營運。記者劉柏均／攝影

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