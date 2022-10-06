興大獸醫教學醫院改建 原醫療團隊喬遷至向上分院服務

中興大學獸醫學系自1970年創立，至今已超過半世紀，原校本部的獸醫教學醫院將改建成「國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓」，未來將提供更優質的醫療環境，中部規模最大獸醫研究重鎮；但為維持醫療營運，將醫療團隊喬遷至興大獸醫教學醫院向上醫院，持續提供門診醫療。

「台中是全台第二大的城市，一座偉大的城市一定要有一所頂尖的研究型大學來輝映。」中興大學校長薛富盛表示，中興大學未來於校本部將獸醫教學醫院整建後，在教學、研究、人才培育與國際獸醫人才交流，將會發揮更大的量能。

蘇富盛說，興大是全台第一所成立獸醫學院的大學，也是台中市重要的動物醫療與保健醫院，新大樓興建期間，向上醫院將持續教育實習課程與診療服務，提供民眾優質的醫療服務品質與環境。

興大校友總會理事長蔡其昌表示，中興大學是台灣獸醫學院的翹楚，培育出很多獸醫人才，具有良好的服務醫療量能，讓城市的毛小孩獲得更好的照顧；非常肯定興大在毛小孩醫療服務與作育英才的能力，未來也希望能將台中市打造成毛小孩的天堂。